Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.12
73,46
82,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

РУСАЛ инвестировал более 870 млн рублей в модернизацию производства СКАД

РУСАЛ инвестировал более 870 млн рублей в модернизацию производства СКАД
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

На заводе провели капитальные ремонты цехов, основного технологического оборудования по цепочке производства, установили новые литейные машины и новое оборудование для изготовления дисков.

#НОВОСТИ

Это станки для механической обработки алюминиевых дисков, в том числе для дисков в исполнении «Алмаз», а также для поточного контроля качества каждого диска. Помимо этого, на СКАДе введена в эксплуатацию итальянская акриловая линия покраски колес, спроектированная эксклюзивно для завода.

Производитель акриловой линии – итальянская компания IMEL Spa – является поставщиком окрасочных линий для ведущих европейских автомобильных заводов, а ее производственные характеристики соответствуют мировым технологическим и экологическим стандартам. В цехах поддерживается постоянный микроклимат, а для уменьшения образования отходов акриловый лак используется повторно благодаря системе рекуперации.

Новая технология покраски позволяет добиться высокой коррозийной устойчивости лакокрасочного покрытия. У колес в покраске «алмаз» более эффектный и яркий внешний вид, что ценят покупатели. Кроме того, используемые технологии позволяют с большим запасом выдерживать все испытания, которые существуют на сегодняшний день для подобного оборудования, что, в свою очередь, позволяет заводу гарантировать высокое качество продукции и лакокрасочного покрытия литых колесных дисков.

На заводе сейчас действуют два комплекса покраски колес: комплекс Eisenmann и комплекс IMEL – покраска колес серии «алмаз». Годовой объем выпуска предприятия составляет около 3,5 млн колес.

Решение о закупке нового оборудования было принято в рамках программы модернизации производства завода СКАД. Проведённые мероприятия направлены на повышение производительности труда, совершенствование контроля качества продукции и увеличения объема выпуска колесных дисков. Во втором полугодии 2021 года был полностью введен в эксплуатацию автоматизированный окрасочный комплекс, что позволило дополнительно выпускать 130 тысяч колес в месяц для наших клиентов», – рассказал управляющий директор СКАДа Александр Баранцев.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-хВ Красноярске осудили убийцу местного криминального авторитета в конце 90-х
  • Новый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в КрасноярскеНовый полпред президента в СФО заинтересовался печным отоплением в Красноярске
  • Главбух перевела дочери 1 млн рублей в Красноярском краеГлавбух перевела дочери 1 млн рублей в Красноярском крае
  • К Красноярской технологической долине присоединился новый резидентК Красноярской технологической долине присоединился новый резидент
  • Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий годТри школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.