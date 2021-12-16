Итоги переписи: вне городов живет лишь пятая часть населения Красноярского края

Стали известны предварительные итоги переписи населения Красноярского края. Заметнее других населенных пунктов прибавил краевой центр - теперь он совсем миллионник.

По предварительным данным, население Красноярского края в 2021 году составляло 2 млн 968 тысяч человек. Об этом в своем Facebook написал первый заместитель председателя регионального Законодательного Собрания Сергей Попов, ссылаяь на предварительные результаты переписи населения.

С его слов, население края с момента последней переписи (2010 год) выросло на 4,2%, что является самым большим приростом в Сибири. Лидером стал Красноярск, в котором сейчас проживает 1,24 млн человек. В целом же 78% опрошенных считают основным местом своего жительства город (в 2010-м таких было 76%).

Основной источник роста — движение населения внутри региона и в Сибири в целом. Тренд на перетекание сельчан в города продолжится и дальше, это объяснимо с точки зрения самих сельчан, но грустно с государственно-хозяйственной», — пишет Попов.

Официальные результаты переписи населения будут опубликованы в начале 2022 года. Попов уверен, что они будут «скорректированы в сторону уменьшения».