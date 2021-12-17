У красноярского «МегаФона» новый директор

Новый руководитель регионального филиала компании прибыл в Красноярск из Томска. Его предшественник решил заняться собственным делом.

Филиалом компании «МегаФон» в Красноярском каре будет руководить Андрей Ким. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

До этого Ким занимал аналогичную позицию в Томской области. В «МегаФоне» он работает с 2007 года. За это время он занимал руководящие посты в Сибирском филиале компании.

Среди его задач на новом месте: увеличение абонентской базы и выручки компании в крае, в том числе и засчет привлечения новых корпоративных клиентов, а также совершенствование сервисов оператора.

Опыт и компетенции Андрея Кима позволят эффективно использовать технологические преимущества оператора в регионе для развития бизнеса, в том числе благодаря внедрению цифровых решений для корпоративных и государственных клиентов», — уверена директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке Анастасия Спешилова.

Как рассказали DK.RU в «МегаФоне», предшественник Кима — Виталий Молотков — руководивший красноярским филиалом с 2014 года, покинул компанию, решив заняться собственным проектом. Каким именно, не уточняется.