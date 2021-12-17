РУСАЛ запустил первую очередь Тайшетского алюминиевого завода

Мощность первого пускового комплекса составляет 428,5 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект – порядка 100 млрд рублей. Завод начал работу в режиме комплексного опробования.

В торжественной церемонии пуска приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, промышленник Олег Дерипаска, который в 2006 году стал инициатором строительства Тайшетского алюминиевого завода, и генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

Проект финансируется за счет собственных средств РУСАЛа, а также синдицированного инвестиционного кредита в объеме 45 млрд рублей от ВТБ (30 млрд рублей) и Газпромбанка (15 млрд рублей).

Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции», – отметила курирующая развитие Сибири и экологии заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Новый завод получил имя российского реформатора Петра Аркадиевича Столыпина, благодаря которому в начале XX века началось ускоренное развитие Сибири – с притоком нового населения осваивались земли и строились новые населенные пункты.

Комментируя открытие завода, представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев сказал: «Запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растет. На предприятии будет выпускаться современная продукция, которая востребована потребителями на внутреннем рынке и за рубежом. Заказы на нее уже есть».

Запуск в Тайшетском районе алюминиевого завода придаст серьёзный импульс развитию экономики региона, приведет к созданию новых рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Иркутской области. На заводе будут трудиться более 1 тысячи человек, большинство из которых – местные жители, и важно, что они будут жить и работать не в чистом поле, т.к. основные объекты инфраструктуры уже построены компанией РУСАЛ», – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Предприятие оснащено оборудованием от ведущих мировых производителей, которое отвечает всем современным международным экологическим требованиям. Специально для завода инженеры РУСАЛа разработали электролизер РА-400Т с улучшенной конструкцией и технологическими параметрами.

В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы, о которой мы объявили весной 2021 года. Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири. Такую же задачу ставит перед собой РУСАЛ, построив уже третий за последние 15 лет современный и экологичный алюминиевый завод в Сибири», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

С учетом Богучанского алюминиевого завода, который работает в рамках совместного с РусГидро проекта БЭМО, а также запущенного в 2006 году Хакасского алюминиевого завода, ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, построенным в современной России. Все проекты были инициированы основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Суммарно в их реализацию было вложено 250 млрд рублей.

Проект строительства ТаАЗа получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Благодаря доступу к источникам возобновляемой гидроэнергии углеродный след Тайшетского алюминиевого завода будет одним из самых низких в отрасли. Энергоснабжение завода будет осуществляться от Богучанской, Красноярской и Братской ГЭС.