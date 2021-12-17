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В Красноярском крае запустили новую госпрограмму

В Красноярском крае запустили новую госпрограмму
Иллюстрация: pixabay.com

Она направлена на развитие районов края. Источник финансирования — бюджет региона.

#НОВОСТИ
В 2021 году в Красноярском крае разработали и запустили госпрограмму «Комплексное территориальное развитие Красноярского края». Об этом рассказала местный министр экономики и регионального развития Анна Гарнец.
Разработка новой госпрограммы — это попытка подойти к развитию территорий с другого ракурса — а именно с учетом дифференциации и экономической специфики территорий», — пояснила чиновница.
Рассчитана программа до 2024 года. Реализовываться она будет через так называемые муниципальные комплексные проекты развития (МКПР). Готовить их будут на местах. Такие проекты могут включать в себя сразу несколько инвестиционных планов компаний и объектов в нескольких населенных пунктах. Сейчас отобрано уже 14 МКПР, в которых содержатся 24 инвестиционных проекта — 19 в сельском хозяйстве и пять в лесопереработке.
 
Общий объем финансирования новой госпрограммы составляет 2,3 млрд рублей. Также с ее помощью планируется привлечь в экономику муниципалитетов 15,9 млрд рублей частных инвестиций.
Автор: Петр Савельев
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