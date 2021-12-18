Красноярск вошел в топ-10 c наименее позитивными «Одноклассниками»

Социальная сеть «Одноклассники» представила ежегодный рейтинг регионов России по доброжелательности и эмоциям жителей.

Рейтинг составлен на основе публичных комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году.

В рейтинге 2021 года Санкт-Петербург переместился из топа «наименее позитивных жителей» на 6-ю строчку топа «дружелюбных», с отрывом опередив Москву, которая хоть и поднялась по «шкале позитивности», но не вошла в топ.

Лидирующие позиции в рейтинге «непозитивных» заняли Кемеровская, Волгоградская области — пользователи ОК из этих регионов чаще всего реагировали на контент с помощью грустных эмоций и негативных комментариев. Также в топ-5 «непозитивных» вошли Приморский, Красноярский и Пермский края.

Топ-10

регионов с наименее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году

Кемеровская область

Волгоградская область

Приморский край

Красноярский край

Пермский край

Саратовская область

Ставропольский край

Челябинская область

Самарская область

Краснодарский край

Наиболее позитивными пользователями в «Одноклассниках» в 2021 году стали Забайкальский край, Татарстан и Башкортостан. Из сибирских регионов в рейтинг «позитивистов» пробились жители Алтайского края, Новосибирской и Иркутской областей, которые восхищались — юбилейным «Евровидением», Олимпиадой в Токио, космическими путешествиями Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемками фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

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