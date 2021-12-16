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Красноярский вуз вошел в тройку лидеров первого локального рейтинга RAEX

Красноярский вуз вошел в тройку лидеров первого локального рейтинга RAEX
Иллюстрация: tvk6.ru

Первый рейтинг региональных высших учебных заведений подготовлен Ассоциацией составителей рейтингов и агентством RAEX при поддержке Российского союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки.

#НОВОСТИ

Рейтинги составлены для каждого федерального округа, в них вошли региональные и узкоспециализированные вузы. В рейтинге Сибирского федерального округа их 38. Лидером стал Новосибирский государственный медицинский университет, на второй позиции - Иркутский национальный исследовательский технический университет, далее Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Красноярск).

Лидером по количеству университетов предсказуемо стал Центральный федеральный округ. Вузы оценивались по трем показателям: «Образование» (качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах), «Наука» (общий и удельный исследовательский бюджет учебного заведения, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура), количество защит диссертаций, а также библиометрические показатели (публикации и их цитирование), согласно базам Web of Science, RSCI и РИНЦ) и «Общество» - 30% (вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие университета в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в социальных сетях, а также спортивные достижения), уточняет ТАСС.

Авторы рейтинга отмечают, что результаты исследования говорят о высокой конкурентоспособности российского медицинского образования: медицинские вузы доминируют в верхней части рейтингов почти всех федеральных округов. 

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Автор: Петр Савельев
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