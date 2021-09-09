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Федор Конюхов поможет СибГУ с выращиванием деревьев, которые очистят воздух

Федор Конюхов поможет СибГУ с выращиванием деревьев, которые очистят воздух
Иллюстрация: Университет Решетнева

В Красноярском крае создан первый научно-климатический образовательный центр. Университет имени Решетнева является участником этого федерального проекта. Партнером стал Федор Конюхов.

#НОВОСТИ

В рамках проекта специалисты будут создавать карбоновые полигоны и отрабатывать технологии, которые применяются на них. Одна из технологий — эти выращивание кедров.

 

Эти растения ученые выбрали, так, как есть предположение, что дерево является очень эффективным поглотителем углерода из атмосферы.

 

В университете рассказали, что важно было получить растения, которые побывали в разных точках земного шара, чтобы отобрать самые устойчивые виды.

 

В лабораторных условиях это сделать невозможно. Кроме того проект должен вызывать доверие — именно поэтому на роль амбассадора был выбран Фёдор Конюхов.

 

Федор Конюхов поможет СибГУ с выращиванием деревьев, которые очистят воздух 1

Как рассказал ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов, в идеале должна быть создана технология выращивания лесных плантаций, которые смогут «очистить» атмосферу от экологических загрязнений, а также стать хорошими поглотителями СО2.

 

Кроме того, важно, чтобы новые породы были устойчивыми к усыханию, так как климат в последнее время меняется, появляются новые вредители, а растения гибнут. И необходимо найти способ сохранить дерево до 60-80 лет — тот возраст, кога он сможет поглощать СО2.

 

Федор Конюхов поможет СибГУ с выращиванием деревьев, которые очистят воздух 2

Напомним, в ходе недавней полярной экспедиции, состоявшейся летом 2021 года, Конюхов провел ряд научных экспериментов в рамках исследований института лесных технологий Университета Решетнева.

В частности, определялось воздействие на всхожесть семян сибирского кедра факторов пониженного содержания озона, повышенного воздействия космической радиации, других факторов, присущих среде Северного полюса.

 

Первые результаты по опытным образцам, которые Конюхов свозил в Арктику, будут высажены осенью 2021 года.

 

 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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