Федор Конюхов поможет СибГУ с выращиванием деревьев, которые очистят воздух
В Красноярском крае создан первый научно-климатический образовательный центр. Университет имени Решетнева является участником этого федерального проекта. Партнером стал Федор Конюхов.
В рамках проекта специалисты будут создавать карбоновые полигоны и отрабатывать технологии, которые применяются на них. Одна из технологий — эти выращивание кедров.
Эти растения ученые выбрали, так, как есть предположение, что дерево является очень эффективным поглотителем углерода из атмосферы.
В университете рассказали, что важно было получить растения, которые побывали в разных точках земного шара, чтобы отобрать самые устойчивые виды.
В лабораторных условиях это сделать невозможно. Кроме того проект должен вызывать доверие — именно поэтому на роль амбассадора был выбран Фёдор Конюхов.
Как рассказал ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов, в идеале должна быть создана технология выращивания лесных плантаций, которые смогут «очистить» атмосферу от экологических загрязнений, а также стать хорошими поглотителями СО2.
Кроме того, важно, чтобы новые породы были устойчивыми к усыханию, так как климат в последнее время меняется, появляются новые вредители, а растения гибнут. И необходимо найти способ сохранить дерево до 60-80 лет — тот возраст, кога он сможет поглощать СО2.
Напомним, в ходе недавней полярной экспедиции, состоявшейся летом 2021 года, Конюхов провел ряд научных экспериментов в рамках исследований института лесных технологий Университета Решетнева.
В частности, определялось воздействие на всхожесть семян сибирского кедра факторов пониженного содержания озона, повышенного воздействия космической радиации, других факторов, присущих среде Северного полюса.
Первые результаты по опытным образцам, которые Конюхов свозил в Арктику, будут высажены осенью 2021 года.
Читайте также:
-
-
Клумбы Красноярска украсят 1 млн цветов
На уличных клумбах в Красноярске этой весной будет высажен почти 1 миллион цветов из оранжереи УЗС — петунии, цинерарии, сальвии, клеомы, бегонии.
-
Россельхознадзор уничтожил 110 тысяч цветов из Германии
-
В аэропорту Красноярска сотрудники Россельхознадзора и таможни нашли партию зараженных цветов из Германии, происхождением из Эквадора и Израиля.