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Самолет начинает двигаться, облака плывут: уникальная фотовыставка открылась в СибГТУ

Самолет начинает двигаться, облака плывут: уникальная фотовыставка открылась в СибГТУ
Иллюстрация: reshetnev_university

Уникальная фотовыставка «Земля в иллюминаторе» открылась в Университета Решетнёва. Красноярцы смогут увидеть фотографии, сделанные с земной орбиты одиннадцатью российскими космонавтами.

#НОВОСТИ

Стереотехнологии объемного изображения 3D. Причем здесь не используются никакие оптические системы, как в кинотеатре, где выдают специальные очки. 

Высокотехнологичные работы. Проходя мимо них, можно заметить, что самолет начинает двигаться, облака плывут, струится дым от вулканов. Глаз человеческий является выдающимся оптическим прибором, который ни один искусственный прибор повторить не может. 12 апреля этого годы мы открывали эту выставку на ВДНХ в павильоне «Космос», и представители СМИ попытались сделать такую фотографию при помощи нескольких камер. Они попытались сделать 5К — изображение, но не смогли передать глубину, — рассказывает Андрей Шаров, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России.

Самолет начинает двигаться, облака плывут: уникальная фотовыставка открылась в СибГТУ 1

Когда организаторы выставки обращались к космонавтам с просьбой о фотографиях с орбиты, они просили отобрать именно те, которые до сих пор волнуют и удивляют.

Эти же эмоции волнения и удивления, безусловно, испытывают все, для кого открывается неповторимый по своей красоте и хрупкости мир земли, запечатленный на фото из космоса — отметил директор выставки Павел Михайлов.

Как рассказал ректор СибГТУ Эдхам Акбулатов, фотовыставка приурочена к юбилейным мероприятиям года:

Во-первых, это 60-летний юбилей космической фотографии. С другой стороны, юбилеи отметили вузы, вошедшие в состав Университета Решетнева, 60 лет — СибГАУ и 90 лет — СибГТУ. Уже скоро мы готовимся отмечать эти большие даты. Выставка „Земля в иллюминаторе“ знаменует начало юбилейных событий вуза».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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