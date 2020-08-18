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Музейный центр «Площадь мира» в Красноярске возобновляет работу с новой выставки

Музейный центр «Площадь мира» в Красноярске возобновляет работу с новой выставки
Иллюстрация: предоставлено музейным центром

Сегодня, 18 августа, после продолжительного перерыва открылся музейный центр «Площадь Мира». Как и другие учреждения, работать музейный комплекс будет с соблюдением противовирусных мер.

#НОВОСТИ
Сейчас в музее работает новая выставка «Этот день мы приближали…», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и ряд других экспозиций на военную тематику. Среди них: фотовыставка «Апофеоз покоя» – о детях новосибирского отряда «Мужество, Героизм и Воля», которые совершали поисковые экспедиции на местах боев на Волховском фронте. А фотовыставка «Панорама частной жизни ветеранов Великой Отечественной войны» расскажет о красноярских ветеранах в необычном формате двухметровых панорамных снимков. На экспозиции «Послебеды 2.0.» можно посмотреть работы художников  Константина Батынкова, Рината Волигамси, Виктора Сачивко, Александра Сурикова и других. 
 
В музейном центре напоминают, что пока учреждение работает в ограниченном режиме. Это значит, что экскурсии проводят только для групп не более 5 человек, посещать музей с признаками ОРВИ и температуры нельзя, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и быть в защитной маске.
 
Напомним, согласно указу губернатора, сейчас Красноярский край находится на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. Работа музеев была разрешена с 10 авуста.
 
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