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В сквере Космонавтов открылась фотовыставка «Крылатый металл»

В сквере Космонавтов открылась фотовыставка «Крылатый металл»
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Выставка рассказывает о производстве алюминия, а ее авторами стали участники открытых экскурсий на Красноярский алюминиевый завод, которые проходили в 2019 году.

#НОВОСТИ

В ходе летних экскурсий на предприятие были организованы два мастер-класса от красноярских фотографов Татьяны Вишневской и Сергея Матерухина. Лучшие работы выбрали для фотовыставки в сквере Космонавтов. На них запечатлены корпуса электролиза, литейные отделения, алюминиевые слитки и металлурги в процессе работы. Авторам трех самых ярких работ – Константину Домбровскому, студенткам Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского Анастасии Белошапкиной и Дарине Герасимовой – вручили памятные подарки: аксессуары для фототехники.

Примечательно, что фотографии нанесены на алюминиевые композитные панели, что позволит им дольше сохраниться, несмотря на наступающую осень и переменчивую погоду.

Летом прошлого года на предприятии побывали около 200 человек, многие стали участниками не только фотоэкскурсий, но и мастер-классов по живописи.

Мы понимаем, что интерес к КрАЗу со стороны города большой и предоставляем возможность увидеть своими глазами как организовано производство алюминия, каким образом завод совершенствует технологии, как работают газоочистные установки, насколько строго соблюдаются все требования по безопасности и экологичности. То, что увидели гости предприятия – это реальное производство без прикрас, и очень важно, что через фотовыставку в сквере Космонавтов мы можем поделиться этим видением с гораздо большим количеством горожан, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Планируется, что накануне новогодних праздников фотографии производства КрАЗа сменит фотовыставка об истории «кразовской елки».

 

 

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