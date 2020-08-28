В сквере Космонавтов открылась фотовыставка «Крылатый металл»

В ходе летних экскурсий на предприятие были организованы два мастер-класса от красноярских фотографов Татьяны Вишневской и Сергея Матерухина. Лучшие работы выбрали для фотовыставки в сквере Космонавтов. На них запечатлены корпуса электролиза, литейные отделения, алюминиевые слитки и металлурги в процессе работы. Авторам трех самых ярких работ – Константину Домбровскому, студенткам Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского Анастасии Белошапкиной и Дарине Герасимовой – вручили памятные подарки: аксессуары для фототехники.

Примечательно, что фотографии нанесены на алюминиевые композитные панели, что позволит им дольше сохраниться, несмотря на наступающую осень и переменчивую погоду.

Летом прошлого года на предприятии побывали около 200 человек, многие стали участниками не только фотоэкскурсий, но и мастер-классов по живописи.

Мы понимаем, что интерес к КрАЗу со стороны города большой и предоставляем возможность увидеть своими глазами как организовано производство алюминия, каким образом завод совершенствует технологии, как работают газоочистные установки, насколько строго соблюдаются все требования по безопасности и экологичности. То, что увидели гости предприятия – это реальное производство без прикрас, и очень важно, что через фотовыставку в сквере Космонавтов мы можем поделиться этим видением с гораздо большим количеством горожан, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Планируется, что накануне новогодних праздников фотографии производства КрАЗа сменит фотовыставка об истории «кразовской елки».