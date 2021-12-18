«Ослабьте хватку!» — о чем попросила Путина Юлия Симбирева из Красноярска
На XXX Российском съезде промышленников и предпринимателей руководитель комитета по развитию бизнеса СППК Юлия Симбирева подняла вопрос о поддержке бизнеса, пострадавшего от пандемии.
Представитель красноярского предпринимательства подняла вопрос о необходимости расширения списка сфер и компаний, понесших серьезные убытки от противоковидных мер правительства России. Публичное выступление состоялось на XXX Российском съезде промышленников и предпринимателей и вопрос был адресован лично президенту Владимиру Путину.
Г-жа Симбирева отметила, что в крае наблюдается резкое сокращение малых компаний, немало проблем бизнеса связано с кредитованием, недостаточно мер принимается на региональном уровне.
У региона не очень много полномочий. Однако можно снизить ставку по УСН. Сегодня она снижена для пострадавших отраслей, и главы субъектов очень неохотно идут на расширение этого списка. У меня просьба как-то повлиять на них. Я не знаю, за что вы их там держите, но просьба ослабить хватку, чтобы было больше смелости в этом вопросе», — обратилась к президенту Юлия Симбирева.