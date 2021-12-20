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В Красноярске появилась новая предновогодняя подсветка

В Красноярске появилась новая предновогодняя подсветка
Иллюстрация: Инстаграм

В Красноярске в преддверии Нового года «выросли» новые светящиеся деревья и появилось северное сияние.

#НОВОСТИ

Аллеи со светящимися деревьями уже несколько лет радуют красноярцев. Первая появилась на улице Дзержинского. Затем к ней добавились «волшебные» деревья на Центральной и Ярыгинской набережных, променад на Красрабе. В этом году светящиеся деревья «выросли» на бульваре Маяковского и в Историческом квартале.

В Красноярске появилась новая предновогодняя подсветка 1

Если «светящиеся» деревья уже практически традиционное украшение Красноярска, то подсветка «северное сияние» — ноу-хау декабря 2021-го. Речь идет об архитектурной подсветке на набережной за ТЦ «Красноярья». По словам сэра Красноярска Сергея Еремина, «это настоящее световое чудо».

Разноцветные переливы под музыку завораживают», — написал мэр в инстаграме.

Сергей Еремин добавил, что на воплощение идеи ушло полгода и он гордится красноярскими специалистами.

За этой магией пространства стоит серьезная работа», — подчеркнул мэр.  

Автор: Петр Савельев
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