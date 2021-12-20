Количество вакансий для вахтовиков в Красноярском крае выросло на 156%

Спрос на вахтовиков увеличился не только в Красноярском крае, но и в Сибири, и по России в целом, — сообщают аналитики hh.ru.

Показатели сравнивали с допандемийными значениями, поэтому за точку отсчета взяли 2019 год.

Всего по России спрос на «вахту» вырос на 43%.

Лидируют в рейтинге по динамике спроса (отношение 2021 года к 2019 году):

Иркутская область (260%),

Московская область (229%),

Москва (170%),

Новосибирская область (168%)

Красноярский край (156%).

156% в нашем регионе — это 23,8 тыс. вакансий в 2021 году. Это наибольший показатель по числу предложений работы на севере Сибири. Так, в Иркутской области требовались 23,7 тыс. работников, в Омской — 11,7 тыс.

При этом средняя зарплата вахтовиков в России составляет 65 тыс. рублей, а в Сибири — 92,7 тыс рублей.

Наибольшие медианные зарплаты в Сибири зафиксированы в Новосибирской области (100 тыс.), Красноярском крае и Омской области (по 95 тыс. рублей).

В Красноярском крае рост медианной зарплаты составил 23% к 2019 году.

28% вахтовых вакансий в Сибири открывается в сфере строительства, 13% в добывающей отрасли, 6% в металлургии.

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