Количество вакансий для вахтовиков в Красноярском крае выросло на 156%
Спрос на вахтовиков увеличился не только в Красноярском крае, но и в Сибири, и по России в целом, — сообщают аналитики hh.ru.
Показатели сравнивали с допандемийными значениями, поэтому за точку отсчета взяли 2019 год.
Всего по России спрос на «вахту» вырос на 43%.
Лидируют в рейтинге по динамике спроса (отношение 2021 года к 2019 году):
- Иркутская область (260%),
- Московская область (229%),
- Москва (170%),
- Новосибирская область (168%)
- Красноярский край (156%).
156% в нашем регионе — это 23,8 тыс. вакансий в 2021 году. Это наибольший показатель по числу предложений работы на севере Сибири. Так, в Иркутской области требовались 23,7 тыс. работников, в Омской — 11,7 тыс.
При этом средняя зарплата вахтовиков в России составляет 65 тыс. рублей, а в Сибири — 92,7 тыс рублей.
Наибольшие медианные зарплаты в Сибири зафиксированы в Новосибирской области (100 тыс.), Красноярском крае и Омской области (по 95 тыс. рублей).
В Красноярском крае рост медианной зарплаты составил 23% к 2019 году.
28% вахтовых вакансий в Сибири открывается в сфере строительства, 13% в добывающей отрасли, 6% в металлургии.
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