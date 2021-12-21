Свежий номер «ДК»: подводим итоги года

В этом номере журнала мы, как обычно, подытоживаем календарный год, хотя деловой сезон не заканчивается в декабре. Главный материал номера – большой репортаж о церемонии вручения премии «Человек года»

В этом году премия «Делового квартала» пережила ряд трансформаций, об этом и о тех, кто стал обладателями заветной статуэтки «Человек года», читай в журнале.

По традиции в номере – мнения экспертов о том, как различные отрасли экономики пережили этот год, насколько удачно адаптировались к изменениям и с какими выводами вступают в год следующий.

22 декабря в России отмечают День энергетика, и «ДК» представляет спецпроект о трендах в этой жизненно важной отрасли.

Также мы представляем большой фотопроект фотохудожника Татьяны Вишневской и стилиста-визажиста Марии Никитенко «Космогония»: красноярские бизнес-леди примерили на себя космические образы. Фотовыставка была представлена на церемонии «Человек года».

Конечно же, в номере – советы наших экспертов об инвестициях, имидже, подарках и других важных вещах.

Новый номер «ДК» можно получить по адресной подписке, найти в ресторанах города, ПДФ-версию полистать здесь.