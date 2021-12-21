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МТС проанализировала туристический поток в Красноярск

МТС проанализировала туристический поток в Красноярск
Иллюстрация: прес-служба администрации г. Красноярска

За 10 месяцев 2021 года количество гостей региона выросло почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#НОВОСТИ

Чаще всего туристы приезжали из Хакасии (40%), Иркутской области (24%), Новосибирской области (16%), Москвы и Московской области (около 20%). Данные получены при помощи аналитической цифровой платформы «МТС.Регион».

Например, всплеск интереса путешественников к нашему региону отмечен в июле и мае 2021: по сравнению с 2020 годом – их больше в 2 и 2,5 раза соответственно.

ТРЦ «Планета», национальный парк «Красноярские Столбы», остров Татышева, исторический центр города – основные точки притяжения туристов. ТРЦ «Планета» – самое популярное место у гостей Красноярска, их здесь почти в два раза больше, чем на острове Татышева и в нацпарке «Красноярские Столбы».

При этом в зависимости от локации доля путешественников из различных регионов меняется. Например, в ТРЦ «Планета» больше приезжих из Хакасии (около 40%). На втором месте – жителей других сибирских регионов: в зависимости от сезона иркутян или новосибирцев, их около 30%. На третьем месте – жителей Тывы (около 10%).

В районе смотровой площадке на Караульной горе немало туристов из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга (в зависимости от сезона их от 30% до 18%, иркутян в среднем 29-34%, жителей Хакасии – 28-30%, новосибирцев – в среднем 24%). Помимо исторической ценности и красивого вида на город это место может привлекать тем, что изображение часовни широко известно и размещено на десятирублевой купюре.

Походами по маршрутам национального парка «Красноярские Столбы» больше интересуются жители соседних сибирских регионов (гости из Иркутска, Новосибирска, приезжие из Хакасии). По дорожкам острова Татышева чаще всего гуляют жители Хакасии и Иркутской области.

О платформе «МТС. Регион»

 
Платформа позволяет анализировать плотность и социаьно-демографический состав населений, миграции и туристические потоки на основе Big Data. Работает по модели подписки: пользователь выбирает, какие данные и за какой период хочет получать, специалисты МТС настраивают аналитические модели, а затем информация обновляется в автоматическом режиме. Платформа позволят городским и региональным администрациям эффективно развивать инфраструктуру и внутренний туризм.
 

 

Автор: Петр Савельев
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