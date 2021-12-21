Что читать и куда писать в течение года? 11 лучших книг-ежедневников на 2022 год

Уже выбрали ежедневник на новый год? Хотите взять датированный или проставлять даты самостоятельно? Или вам нужен скорее дневник для рефлексии и наблюдения за собой?

В любом случае вы сможете найти что-то для себя — под любой запрос.

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о лучших книгах-ежедневниках и планерах на 2022 год - с пользой для бизнеса и для души!

Планер Елены Пархоменко «Начни с себя»

Он направлен на анализ и формирование личных целей и самомотивации, планирование наращивания собственных ресурсов, организации выполнения необходимых работ и трудового процесса, самоконтроль достижения целей и их корректировки. Берите ответственность за свою жизнь, формируйте полезные ритуалы и повышайте качество своей жизни, наслаждаясь этим процессом!

Ежедневник: Метод Глеба Архангельского

Глеб Архангельский — основоположник российской школы тайм-менеджмента. В ежедневнике он обобщил основные принципы методики жестко-гибкого планирования. Выделенные графы помогут вам помнить о целях, выделять главное, сортировать дела по смыслу и времени, доводить задачи до конца.

6 минут. Ежедневник, который изменит вашу жизнь

Стать счастливым можно благодаря правильным установкам и образу мыслей. Ежедневник «6 минут» основан на принципах позитивной психологии, которые помогут выработать полезные привычки. Три вопроса утром, чтобы задать настроение на день, и три вопроса вечером, чтобы подвести итоги. Всего 6 минут в день — и вы почувствуете себя лучше, разберетесь в приоритетах и начнете хвалить себя за мелочи, а не ругать за каждый промах.

6 минут. Дневник успеха

Этот ежедневник — продолжение серии «6 минут», который заточен на достижение успеха. Причем успеха не общепринятого, а личного. Упражнения в ежедневнике Доминика Спенста помогут понять, что для вас действительно важно, и сконцентрироваться на цели. А еще делать больше, уставать меньше и легче фокусироваться, тратя всего 6 минут в день.

Kakebo. Японская система ведения семейного бюджета

Миллионы людей каждый день используют kakebo — систему ведения личного бюджета. Она простая и при этом эффективная: метод kakebo позволяет сохранять 35% бюджета ежемесячно. Компонентов два: система учета всех расходов (для этого внутри есть «Паспорт kakebo») и борьба с лишними тратами. В этом ежедневнике можно как вести семейный бюджет, так и следить за личными финансами.

52 weeks. 52 недели для наблюдения за собой

Вы — это ваш ежедневный выбор: люди, с которыми общаетесь, книги, которые читаете, фильмы, которые смотрите, и дела, которые ставите в приоритет. Ежедневник поможет увидеть общую картину — что вас окружает и из чего складывается ваша жизнь. А также понять, что вам мешает и чего недостает. Для этого и нужно фиксировать свои ощущения каждую неделю года — каждой из них соответствует один из 52 разворотов ежедневника. Идеально начать наблюдения с первых дней 2022-го.

Рестарт 2.0. Книга-практикум. Ваш план перезагрузки

Ирина Хакамада — пример человека с неиссякаемым запасом энергии и трезвым отношением к жизни. Практикум основан на книге «Рестарт» и помогает пережить трансформацию себя как личности: развить свои лидерские качества, обуздать зависимость от гаджетов, научиться доверять интуиции и избавиться от страха выступлений на публике. Практикум рассчитан на 16 недель, но блоки упражнений можно выполнять в любой последовательности.

Дневник твоей энергии. Чек-листы, советы, упражнения

Этот ежедневник поможет понять, что наполняет вас энергией, а что, наоборот, высасывает силы. Авторы делятся вдохновляющими цитатами о том, как изменить жизненные установки и обрести баланс. Заполняйте ежедневник по 10 минут в день, и взамен вы научитесь анализировать все, что происходит с вами, распределять время эффективнее, быстрее справляться с трудностями и быть в гармонии с собой

Дневник впечатлений

Больше чем ежедневник: «Дневник впечатлений» создан для того, чтобы фиксировать мысли и события дня короткой записью в пять строк в течение пяти лет. Вы делаете заметки каждый день на новой странице, а когда год подходит к концу, начинаете заполнять ежедневник сначала, но уже на следующих строках. Отличный способ заглянуть в мысли прошлой версии себя, заметить перемены в жизни и изменения в личности.

Дневник эффективности

«Дневник эффективности» учит планировать, исходя из действительно важных целей, честно оценивать результаты и управлять своей энергией. Его страницы поделены на пять частей: фокус дня, второстепенные задачи, место для мыслей, строки для благодарностей и победа дня. Также вас ждут страницы для планирования на 12 недель: какая цель на этом промежутке самая важная, какие 10 шагов нужно сделать для ее достижения и как вы наградите себя за успех.

Gratitude diary. 1000 причин для счастья

Ежедневник для развития привычки мыслить оптимистично и видеть возможности даже в самом темном дне. Практика благодарности развивает творческое мышление (не за каждый день хотелось бы поблагодарить Вселенную, но нужно постараться), самоуверенность и привычку хвалить себя. Вы будете видеть в каждой сложной ситуации не повод для жалобы, а возможность научиться новому навыку или получить опыт, и ситуаций, которые вас расстраивают, станет в разы меньше.

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