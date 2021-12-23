Энергия действий: вызовы и решения Богучанской ГЭС

Отрасль постоянно сталкивается с необходимостью поиска решений для задач, характерных лишь для того или иного вида энергетики. Таким образом, общеэкономическая и пандемийная проблематика дополняется собственными вызовами.

На примере Богучанской ГЭС — самой современной гидростанции Красноярского края — мы рассмотрели пять кейсов решения важных задач, стоящих перед гидроэнергетиками.

Большая вода

Вызов. Регулирование уровня воды.

Завершающийся 2021 год без преувеличения войдет в историю Ангарского каскада ГЭС. Осенью 2020 года уровень озера Байкал впервые за много лет превысил установленную Правилами использования водных ресурсов отметку 457 м над уровнем Тихого океана. Поэтому зимой 2020–2021 года станции каскада работали на расходах, превышающих обычные. Богучанская ГЭС, например, в январе-феврале 2020 года пропускала через агрегаты менее 3300 кубометров воды в секунду, а в феврале 2021 года — более 3900 кубометров.

Летом приток в самое большое водохранилище каскада — Братское — был настолько высок, что впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м. Даже в третьем квартале, когда обычно происходит снижение, приток в Байкал превышал норму на 45 %. Высокая водность на Ангаре совпала с «большой водой» на Енисее, что тоже требовалось учитывать.

Решение.

В этих условиях Енисейское бассейновое водное управление для предотвращения угрозы затопления прибрежных территорий на огромном пространстве от Республики Бурятия до Енисея приняло решение об увеличении расходов на всех станциях каскада. Поскольку высокая водность совпала с летним сокращением спроса на электроэнергию, на всех ГЭС каскада пришлось организовать холостой пропуск воды, то есть не через агрегаты с выработкой энергии, а водосбросом. Богучанская ГЭС как замыкающая в каскаде участвовала в предотвращении паводка с 25 июня по 15 октября. Весь этот ответственный для гидротехнического сооружения период прошел в штатном режиме, станция использовала только основной водосброс № 1 и ни разу не допустила превышения отметки нормального подпорного уровня 208 м.