Энергия действий: вызовы и решения Богучанской ГЭС
Энергетика — ведущая отрасль региона, и на первый взгляд кажется, что вызовы новой реальности напрямую не касаются ее субъектов. Однако это не так.
Отрасль постоянно сталкивается с необходимостью поиска решений для задач, характерных лишь для того или иного вида энергетики. Таким образом, общеэкономическая и пандемийная проблематика дополняется собственными вызовами.
На примере Богучанской ГЭС — самой современной гидростанции Красноярского края — мы рассмотрели пять кейсов решения важных задач, стоящих перед гидроэнергетиками.
Большая вода
Вызов. Регулирование уровня воды.
Завершающийся 2021 год без преувеличения войдет в историю Ангарского каскада ГЭС. Осенью 2020 года уровень озера Байкал впервые за много лет превысил установленную Правилами использования водных ресурсов отметку 457 м над уровнем Тихого океана. Поэтому зимой 2020–2021 года станции каскада работали на расходах, превышающих обычные. Богучанская ГЭС, например, в январе-феврале 2020 года пропускала через агрегаты менее 3300 кубометров воды в секунду, а в феврале 2021 года — более 3900 кубометров.
Летом приток в самое большое водохранилище каскада — Братское — был настолько высок, что впервые за многие годы превысил отметку нормального подпорного уровня 402 м. Даже в третьем квартале, когда обычно происходит снижение, приток в Байкал превышал норму на 45 %. Высокая водность на Ангаре совпала с «большой водой» на Енисее, что тоже требовалось учитывать.
Решение.
В этих условиях Енисейское бассейновое водное управление для предотвращения угрозы затопления прибрежных территорий на огромном пространстве от Республики Бурятия до Енисея приняло решение об увеличении расходов на всех станциях каскада. Поскольку высокая водность совпала с летним сокращением спроса на электроэнергию, на всех ГЭС каскада пришлось организовать холостой пропуск воды, то есть не через агрегаты с выработкой энергии, а водосбросом. Богучанская ГЭС как замыкающая в каскаде участвовала в предотвращении паводка с 25 июня по 15 октября. Весь этот ответственный для гидротехнического сооружения период прошел в штатном режиме, станция использовала только основной водосброс № 1 и ни разу не допустила превышения отметки нормального подпорного уровня 208 м.
Наполнить бюджеты
Вызов. Повышение экономической эффективности.
Для любой электростанции ключевой показатель эффективности — это рост производства и стабильность поставок электроэнергии потребителям. Для Богучанской ГЭС предстоящие три-четыре года будут особенно ответственными. Анонсировано подключение к схеме выдачи станции месторождения золота «Ведуга»; ожидается запуск Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области и завершение ввода мощностей Богучанского алюминиевого завода. Немало энергии потребуют и планы перевода системы отопления в населенных пунктах на электричество.
Решение.
Несмотря на сложную гидрологическую обстановку и вынужденные холостые сбросы, Богучанская ГЭС за три квартала 2021 года выплатила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 5 млрд 823,4 млн рублей, что на 405,2 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Федеральный бюджет получил 3 млрд 447,9 млн рублей, или на 8,08 % больше, чем годом ранее. Рост отчислений произошел по налогу на доходы физических лиц (на 3 млн рублей), налогу на прибыль организаций (на 43,2 млн рублей), налогу на добавленную стоимость (на 116,1 млн) и другим платежам. В бюджет Красноярского края выплачено 2 млрд 223,5 млн рублей, что на 7 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года, увеличены отчисления региональной доли налога на прибыль организаций и транспортного налога.
В местный бюджет в виде арендной платы за землю и земельного налога поступило 12,9 млн рублей; отчисления во внебюджетные фонды составили 139 млн рублей. Итоги всего 2021 года будут подведены в январе 2022 года, но можно не сомневаться, что они будут лучше, чем в 2020-м.
Чистая энергия
Вызов. Нивелирование экологических рисков.
По предварительным данным, в 2021 году Богучанская ГЭС произведет более 17,2 млрд кВт*ч экологически чистой энергии. Этот вклад в экологию региона дополняется продолжающимся второй год проектом по увеличению поголовья сибирского осетра.
Решение.
Богучанская ГЭС начала эту работу в 2020 году, когда в Енисей было выпущено более 218 тыс. мальков. В августе-октябре 2021 года в естественную среду обитания было переселено более 2,7 млн мальков. Выпуск молоди проводился в Енисейском районе Красноярского края под наблюдением сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и ученых. Количество мальков и сроки выпуска каждой партии — один раз в неделю — определяли ученые-ихтиологи, которые оценивали состояние кормовой базы и условия для выживания ценных рыб. Гидростанция продолжит свой вклад в реализацию государственной программы воспроизводства осетра в 2022 году. Цель — вычеркнуть ценный вид из Красной книги.
Режим здоровья
Вызов. Работа в условиях пандемии на протяжении двух лет.
Режим повышенной готовности к массовым сезонным и эпидемическим заболеваниям на Богучанской ГЭС был введен в марте 2020 года. Часть персонала перевели на удаленный режим работы.
Решение.
Сформированы дополнительные резервные смены из работников, имеющих навыки управления гидроагрегатами. В помещениях станции проводили дополнительную дезинфекцию, всем входящим на территорию объекта измеряли температуру. Приезд сторонних специалистов и командировки сотрудников сократили до минимума, каждый прибывающий сдавал экспресс-тест на отсутствие коронавирусной инфекции.
Вакцинация сотрудников Богучанской ГЭС проходит в Кежемской районной больнице. Информация о количестве вакцинированных размещена на информационных табло в холле Служебно-производственного корпуса и обновляется ежедневно. На Богучанской ГЭС разработана и реализуется программа поощрения. В день вакцинации за сотрудником сохраняется заработная плата, также вакцинированным предоставляются два дня дополнительного оплачиваемого отпуска в любое удобное для них время.
К 15 сентября 2021 года более 90 % сотрудников АО «Богучанская ГЭС» получили прививку от COVID-19. Когда Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в ноябре подвело итоги вакцинации на 423 предприятиях края, оказалось, что станция занимает первое место среди предприятий энергетики и топливно-энергетического комплекса: к этому моменту было вакцинировано уже более 94 %, и эта доля нарастала буквально каждый день. По результатам кампании по вакцинации было принято решение снять часть ограничительных мероприятий.
Кадровый потенциал предприятия
Вызов.
Предприятия энергетики — база для всей остальной промышленности и бытовых удобств, от их бесперебойной работы зависит все — от частной квартиры до общегосударственных задач. Поэтому сотрудниками электростанций становятся профессионалы, продолжающие учиться всю жизнь, буквально каждый день.
Решение.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2021 году в программах повышения квалификации приняли участие 137 работников АО «Богучанская ГЭС». Энергетики проходили обучение в течение всего года, повысив квалификацию и получив смежные профессии на 37 курсах по различным направлениям. Руководители прошли обучение на 10 курсах, специалисты и служащие — на 15, рабочие — на 19 курсах.
В 2021 году на станции обновлен кад-ровый резерв. Это группа из 30 специально отобранных перспективных работников, обладающих профессиональными и личностными качествами, необходимыми для замещения резервируемых должностей и успешно проявивших себя в профессиональной деятельности.
Обязательное условие для включения в кадровый резерв — уже полученная или запланированная на ближайшее время дополнительная подготовка. Для каждого резервиста составляется индивидуальный план развития.