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Какое достижение в 2021 году вы считаете главным?

Какое достижение в 2021 году вы считаете главным?
Иллюстрация: коллаж ДК

Церемония вручения премии «Человек года» вновь собрала красноярских предпринимателей — тех, кто готов двигаться вперед, менять мир и делать свое дело, несмотря ни на какие трудности и обстоятельства.

#МНЕНИЯ

«Деловой квартал» спросил у гостей премии, какие достижения в 2021 году они считают самыми важными. Вне зависимости от того, держишь ли статуэтку в руках, главное — собственное понимание: я выложился на 100 процентов. 

Какое достижение в 2021 году вы считаете главным? 1Наталья Трущелева,
сооснователь ремесленной пекарни «Формула хлеба»:
За этот год было сделано очень много, выпечено много хлебов, реализовано много интересных проектов, мы все время что-то открывали, запускали, в общем, не сидели в углу. И самое, пожалуй, важное — мы открыли доставку нашего безглютенового хлеба и печенья на Ozon. И создали специально для этого новый бренд — «БУЛКИХОД».
 
Какое достижение в 2021 году вы считаете главным? 2Ольга Хренкова,
создатель реджио-школы «Маяк»:
Этот год был очень насыщенным испытаниями и, как следствие, достижениями, но самое главное — то, что мы довели свой проект до открытия. Мы около шести лет строили реджио-детсад и реджио-школу «Маяк» и запустились, несмотря на пандемию и все связанные с ней сложности и ограничения. Мы сделали это вдвоем с мужем. И своим супругом, своей семьей я горжусь особенно.
 
Какое достижение в 2021 году вы считаете главным? 3Михаил Смирнов,
TERVE, «Центр современной кардиологии»:
Личное достижение полутора лет — то, что бизнес остался жив и даже вырос, нам удалось вывести его на другой уровень. Если говорить о конкретных бизнес-проектах, то это открытие клиники в Санкт-Петербурге, очень знаковое для нас событие. Сейчас высаживаем десант в Калининграде, это следующий шаг, получили поддержку Финско-Российской торговой палаты, что дает надежду выйти на федеральный уровень.
 
Какое достижение в 2021 году вы считаете главным? 4Ольга Тубольцева,
адвокат, поэтесса:
Я в этом году издала книгу стихов #любовьглагол, сделала презентацию, на которую могли попасть все желающие, заявила о себе как о поэте. Долго-долго я писала стихи «для себя», для узкого круга людей, и, конечно, это был огромный прорыв, огромная смелость — выйти на публику. Потому что творчество — это уязвимая часть для творца, всегда опасаешься быть закиданным помидорками. Это самое главное достижение года.

 

Автор: Петр Савельев
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