Какое достижение в 2021 году вы считаете главным?

Церемония вручения премии «Человек года» вновь собрала красноярских предпринимателей — тех, кто готов двигаться вперед, менять мир и делать свое дело, несмотря ни на какие трудности и обстоятельства.

«Деловой квартал» спросил у гостей премии, какие достижения в 2021 году они считают самыми важными. Вне зависимости от того, держишь ли статуэтку в руках, главное — собственное понимание: я выложился на 100 процентов.

Наталья Трущелева,

сооснователь ремесленной пекарни «Формула хлеба»:

За этот год было сделано очень много, выпечено много хлебов, реализовано много интересных проектов, мы все время что-то открывали, запускали, в общем, не сидели в углу. И самое, пожалуй, важное — мы открыли доставку нашего безглютенового хлеба и печенья на Ozon. И создали специально для этого новый бренд — «БУЛКИХОД».