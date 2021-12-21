Утвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краю

Региональное правительство согласовало новую величину прожиточного минимума, который будет действовать в крае в 2022 году.

Его величина немного выросла в сравнении с текущим годом: с 13 409 до 14 046 рублей в месяц. Об этом официально сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается, исходя из общероссийского значения плюс региональный коэффициент (1,11).

Отметим, в среднем по России прожиточный минимум колеблется в пределах 12 тыс. рублей.

Добавим, величина прожиточного минимума влияет на расчеты различных социальных выплат и формирование зарплат.