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Утвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краю

Утвержден новый прожиточный минимум по Красноярскому краю
Иллюстрация: Yandex

Региональное правительство согласовало новую величину прожиточного минимума, который будет действовать в крае в 2022 году.

#НОВОСТИ

Его величина немного выросла в сравнении с текущим годом: с 13 409 до 14 046 рублей в месяц. Об этом официально сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается, исходя из общероссийского значения плюс региональный коэффициент (1,11).

Отметим, в среднем по России прожиточный минимум колеблется в пределах 12 тыс. рублей.   

Добавим, величина прожиточного минимума влияет на расчеты различных социальных выплат и формирование зарплат.

Автор: Петр Савельев
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