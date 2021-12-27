За последние несколько лет Красноярск совершил рывок в создании нового облика сибирского миллионника. В какой-то части нас уже можно сравнивать с законодателями архитектурных трендов.

Рассказывает Юлия Макеева, архитектор

Однозначно Красноярск резко выдвинулся из ряда сибирских городов-соседей. И сейчас очень важно не потерять темп, драйв и желание делать то, что неочевидно с точки зрения острых социальных дефицитов, но крайне важно, если мы хотим быть конкурентоспособными в битве городов за человеческий ресурс.

Сегодня можно сказать, что Красноярск активно осваивает авангард благоустроительных трендов. Например, архитектурная подсветка. Еще несколько лет назад само словосочетание было малоизвестно красноярцам. Сейчас это то, что в том числе определяет внешний вид Красноярска. Конечно, не всегда качество исполнения на высоком архитектурном уровне, и можно придираться к световым гаммам и композиционным решениям. Тем не менее мы в тренде. Именно архитектурная подсветка является одним из признаков развивающегося мегаполиса. Уверена, что в скором времени каждый высотный объект в Красноярске будет проектироваться с учетом архитектурной подсветки.

Еще один тренд — выход застройщиков за красные зоны. Наши компании не только задумываются об архитектуре фасадов, входных групп и благо-устройстве закрытых дворов, но и начинают преображать пространство вне «своей земли». Кто-то уже мыслит крупными проектами магнитящих общественных пространств, другие ограничиваются брусчаткой, озеленением, уличной мебелью. Так или иначе мы наблюдаем положительную динамику. Отмечу, что вклад застройщиков в городские пространства происходит на растущем рынке — квартиры продаются, как горячие пирожки. Казалось бы, можно особо не заморачиваться. Но у нас много прогрессивных застройщиков, понимающих, что тезис о том, что архитектура и маркетинг не связаны, находится «во вчера». Будущее же за теми, кто формирует комфортную и эстетичную среду для жизни.

Еще один устоявшийся уже тренд — уровень коммерческой недвижимости в жилых домах и таргетирование застройщиками

качества инфраструктуры сервиса. Новые жилые комплексы уже практически в обязательном порядке отдают первые и вторые этажи под коммерческую недвижимость. При этом создают гайдлайны оформления витрин и вывесок, определяют помещения под конкретные виды бизнеса. Условно говоря, именно застройщик сегодня ставит на стоп «пивные причалы» и дает зеленый свет спортивным комплексам, клиникам, ресторанам, кофейням, детским центрам и творческим студиям. Все это таргетируется на стадии проекта жилого комплекса как его дополнительная ценность.

Нельзя не отметить и вклад крупных компаний в преображение городской среды. Этот процесс начался во время подготовки к Универсиаде, но не завершился после ее проведения. Как и курс властей на создание рекреационного туризма в границах города. Это направление тесно связано с современными архитектурными трендами в благоустройстве — природные цвета, формы и материалы, интеграция в природный ландшафт, движение и легкость.

Новые подходы порой входят в противоречие с наследием благоустройства конца девяностых и нулевых. И пока баланс между «сохранить» и «разрушить» еще не найден. Очевидно, что город в погоне за общероссийскими и даже мировыми трендами не должен терять собственное лицо. Однако считать ли «лицом» однозначно уродливые «усовершенствования» и украшательства, — тоже тема для дискуссии. Думаю, что во многом избежать разногласий помогли бы независимые экспертные советы и разработка городского гайда, в котором бы закреплялись ключевые подходы к обновлению и преображению Красноярска.