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«Хвойный» бренд Сибири

«Хвойный» бренд Сибири
Иллюстрация: SolaGift

Международная компания «Солагифт» (Solagift) производит уникальные высокоэффективные субстанции и продукты из хвои для восстановления ресурса, повышения качества жизни и активного долголетия.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Древо жизни

Сегодня «Солагифт» является лидером рынка производства продуктов глубокой переработки хвои и выпускает ряд востребованных концентратов и экстрактов нового поколения для сохранения здоровья, повышения качества жизни и активного долголетия. Хвойные концентраты углекислотной и органической экстракции обладают антимикробными и противовоспалительными свойствами и рекомендованы для применения в фармацевтической, пищевой, косметической и сельскохозяйственной промышленности. Субстанции являются активными компонентами при создании лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, продуктов функционального питания и косметических средств.
 
Ученым и специалистам компании удалось разработать и внедрить инновационные способы экстрагирования «живых» элементов хвои, выявить и доказать их феноменальную пользу для здоровья человека, наладить промышленное производство биоэффективных продуктов (одна из торговых марок так и называется — «BIOEFFECTIVES»). 
 
«Хвойный» бренд Сибири 1
 

Уникальная субстанция 

Изучая компонентный состав хвои, специалисты компании научились выделять из нее множество полезных веществ, в том числе полипренолы — уникальные биорегуляторы, которые используются в лечении цирроза и дистрофии печени, гепатита С, препятствуют развитию раковых клеток, способствуют снижению уровня холестерина в крови, оздоровлению и омоложению организма. Вопрос о пользе полипренолов на мировом уровне был решен еще в 2011 году, когда решением Таможенного союза (куда сейчас входят все страны-участники ЕАЭС. — Ред.) эти вещества наряду с витаминами и прочими микроэлементами вошли в список необходимых для здоровья человека веществ.
 
«Хвойный» бренд Сибири 2
 
Совместно с зарубежными и отечественными медицинскими и научно-исследовательскими институтами специалисты провели сотни исследований, которые подтвердили высокую биологическую активность и лечебно-профилактические свойства хвойных экстрактов, включая полипренолы. Сегодня клинически доказано: полипренолы стимулируют иммунную систему, клеточную регенерацию  и сперматогенез и имеют антистрессовую, адаптогенную, противоязвенную и ранозаживляющую активность.
 
«Хвойный» бренд Сибири 3
ООО «Солагифт»
634055, г. Томск, проспект Развития, д. 8
тел./факс +7 (3822) 90-44-62 (126)
www.solagift.ru
 
 
Автор: Александр Вознесенский
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