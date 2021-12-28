Чат-бот на службе красоты и здоровья

Беседуем с основателями студий лазерной эпиляции и коррекции фигуры Александром и Еленой Непомнящими о том, с помощью каких инструментов сегодня масштабируется бизнес в индустрии красоты и здоровья.

Уходящий год стал успешным для центра медицинской косметологии Beauty Silhouette: открылись три новых студии лазерной эпиляции. По размеру сети (8 студий) компания заняла лидирующие позиции в Красноярске. По ряду показателей доля рынка BeautySilhouette на уровне 15 %.

В одном из интервью «ДК» вы уже упомянули об акценте на технологичность процессов. Насколько автоматизирован ваш бизнес?

— Это путь, по которому мы продолжаем двигаться вперед. При правильном внедрении технологий мы получаем существенное сокращение издержек, не экономя на качественном сервисе. Поясню на нашем примере. Одна из предоставляемых нами услуг — лазерная эпиляция. Предположим, что вы клиент, решивший пройти эту процедуру в Beauty Silhouette впервые. Сразу после того как вы записались любым из способов, наш чат-бот пришлет вам в WhatsApp время и место записи, информацию о том, как подготовиться к процедуре и какие есть противопоказания. За сутки до процедуры чат-бот напомнит о предстоящей записи и попросит ее подтвердить, направив ответное сообщение. За два часа еще раз напомнит о визите и направит ссылку с геолокацией на «Яндекс-картах». После процедуры продублирует рекомендации по дальнейшему уходу и попросит оценить работу мастера. За этот год наш чат-бот в автоматическом режиме отправил 150 тыс. и принял 25 тыс. сообщений, а если бы эту работу вручную выполняли администраторы, то только на этот функционал нам бы потребовалось пять сотрудников. Как считаете, существенная экономия?

Бесспорно.

— Идем дальше. По нашей статистике, 15–20 % клиентов записываются на процедуры самостоятельно через сервис онлайн-записи, ссылки на сервис размещены на сайте и в социальных сетях, в форме очень удобно подобрать время, а также изучить отзывы о специалистах.

А чем онлайн-запись отличается от мобильного приложения?

— Мобильное приложение обладает более расширенным функционалом, в нем клиент может видеть все свои посещения, как предстоящие, так и прошедшие, проверить, сколько бонусов ему начислено, отслеживать баланс абонементов и подарочных сертификатов. Также мобильное приложение помогает в онлайн-продажах: осуществляя онлайн-оплату абонемента, клиент может проверить его наличие в мобильном приложении, это особенно актуально в дни распродаж.

Вы рассказали о разных по функционалу сервисах, но что связывает их в одну систему?

— Все сервисы связаны с CRM-плат-формой, в ней содержится вся информация об оказываемых услугах и ценах, сотрудниках и клиентах, записях и абонементах. Мы используем платформу Y-Clients.

А как относятся ваши клиенты к таким технологиям?

— Мы часто слышим от наших клиентов, что наш чат-бот очень удобен. Более того, мы часто слышим это от наших администраторов. Еще одной интересной настройкой нашего помощника является сбор обратной связи от наших клиентов. И мы очень благодарны современным технологиям за возможность постоянно улучшать качество нашей работы, ведь теперь мы не просто занимаемся любимым делом, но и учитываем различные нюансы, важные для наших клиентов!

Сеть студий лазерной эпиляции

и коррекции фигуры Beauty Silhouette

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