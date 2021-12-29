Жанна Дорошенко: наша специальность — здоровая семья

В этом году сети поликлиник «Сантем» исполнилось пять лет. Это значимое событие не только для команды, которая ежедневно оказывает медицинскую помощь красноярцам, но и для всего города в целом.

В своем интервью директор медицинского объединения «Сантем» Жанна Дорошенко не только подводит традиционные итоги года, но и предлагает вспомнить, какими были эти пять лет, путь, который прошла команда, и что важного было сделано за этот период для жителей Красноярска.

В сети поликлиник «Сантем» представлен уникальный формат семейной медицины, набирающий популярность с каждым годом. Расскажите об особенностях этого направления.

— Благодаря опыту руководства в городской детской поликлинике мне удалось нащупать тонкие места и нерешенные задачи в системе оказания медицинской помощи. В тот момент и зародилась идея запустить в Красноярске формат семейной медицины. Такая модель широко распространена в Европе, США. Это основа их медицины и уникальная концепция для нашего города. Семейный доктор за один прием осмотрит и поставит диагноз всем членам семейства — от 0 до 100+ лет. И это гораздо больше, чем терапевт или педиатр, это врач, который без привлечения узких специалистов проведет осмотр, назначит диагностику и лечение по широкому спект-ру заболеваний.

В государственной системе здравоохранения дети пошли бы на прием в одну клинику, взрослые — в другую, и картина их жизни и истории болезни оставались бы за пределами общего наблюдения. А ведь это очень важно — учитывать при постановке диагноза анамнез всей семьи. Врачи общей практики быстрее могут обнаружить проблему и вовремя оказать правильную помощь.

Были ли какие-то сомнения при запуске первой клиники, ведь красноярцы совсем не были знакомы с понятием семейной медицины?

— Безусловно, было волнение, но сомнений не было, ведь главная цель, которая была в голове с самого начала, — помогать людям! Открытие первой клиники произошло в сентябре 2016 года. Помню первые дни работы, как мы открывали филиал на Ярыгинской набережной, 29. Тогда функционировало всего два кабинета, а штат состоял из десяти врачей. Для сравнения: на сегодняшний день это 30 кабинетов и 150 сотрудников. Мы не стояли на месте, строили большие планы, не боялись действовать, поэтому быстро росли. Уже в феврале 2017 года мы заключили договоры со всеми страховыми компаниями на обслуживание по ДМС. В январе 2018 года наша поликлиника вошла в систему ОМС, мы активно начали прикреплять население и оказывать медицинские услуги на высоком уровне в рамках программы госгарантий. «Сантем» — это первый пилотный проект государственно-частного партнерства.

В ноябре 2018 года появился второй филиал на Чернышевского, 120. Мы заявили о себе как сеть поликлиник. А сейчас «Сантем» на пороге открытия третьей поликлиники — на Ладо Кецховели, 20. Как вы думаете, в чем секрет успеха «Сантем»?

— Думаю, что такого результата мы достигли благодаря в первую очередь команде, ведь команда «Сантем» — это настоящие профессионалы. Семейные врачи, узкие специалисты, старший и младший медицинский персонал, управление, административный персонал — это уникальные и невероятно талантливые люди.

Во-вторых, то самое искреннее желание помогать. Мы с трепетом и вниманием относимся к каждому пациенту, к каждой проблеме, истории, с которой к нам обращаются. Наши врачи не оставляют без внимания ни один вопрос, а руководство активно работает с любой обратной связью. Мы слышим и действительно помогаем нашим пациентам.

Люди, которые обращаются к нам, доверяют нам самое ценное — здоровье, ведь они знают, что «Сантем» — место, где точно помогут. Так и звучит наш новый слоган, которые придумали сами пациенты: «Здесь точно помогут!»

В этом году был запущен проект «5 лет — это история». О чем он?

— В 2021 году «Сантем» отпраздновал свой первый юбилей. Для всей команды и, конечно же, для пациентов это было большим событием. За эти пять лет мы оказали помощь огромному количеству людей. Но многие реальные ситуации зачастую так и остаются за стенами кабинетов. Именно поэтому мы пригласили пациентов рассказать свои истории выздоровления, в которых важную роль сыграли сотрудники «Сантем», оказавшиеся в тот момент рядом, сумевшие проявить неравнодушие и человеческую заботу.

Это истории со счастливым концом, истории благодарности и признания. Этот проект оказался очень добрым, искренним, настоящим. Мы получили невероятный отклик и поняли, что все делаем правильно.

За пять лет у «Сантем» уже сложилась своя история. Как живет клиника сегодня? Каковы итоги уходящего года?

— Этот год был, как всегда, очень насыщенным.

Первый филиал на Ярыгинской набережной, 29 не переставал расти, в работу был запущен еще один отдельный блок с тремя кабинетами.

На Чернышевского, 120 был запущен в работу новый блок с кабинетами массажа, офтальмолога и его манипуляционной, хирурга, дневного стационара. В декабре было закуплено оборудование для проведения эндоскопического обследования с возможностью проведения манипуляции во сне.

В течение всего 2021 года шел ремонт в третьем филиале: «Сантем» № 3 готовится к открытию. Очень скоро еще в одном густонаселенном районе города появится наша клиника, открытия которой уже с нетерпением ждут.

Мы увеличили количество прикрепленного населения, которое обслуживается в рамках программы госгарантий, с 4 тыс. до 6,5 тыс. человек. Успешно встроились в общегородскую маршрутизацию, что позволило беспрерывно оказывать медицинскую помощь в учреждениях краевого и федерального масштаба. Это значит, что, обратившись в «Сантем» по полису ОМС, пациент может быть направлен в специализированные государственные медицинские учреждения для лечения серьезных заболеваний, операций, реабилитации и так далее.

Наши сотрудники весь год вели борьбу с коронавирусной инфекцией. Ежедневно работали несколько ковидных бригад по оказанию помощи населению. В условиях пандемии «Сантем» принимал все меры безопасности для здоровья пациентов и сотрудников клиник. За год мы забрали 2 тыс. COVID-мазков и вылечили 900 пациентов. Был разработан комплекс мер реабилитации после перенесенного заболевания. Эту программу успешно прошли уже более 100 пациентов «Сантем». Так как лечение проходит в дневном стационаре, было увеличено количество койко-мест, закуплено новое оборудование для проведения капельниц, ингаляций и других процедур физиолечения. А в процедурном кабинете увеличилось время забора анализов до семи дней.

Большим событием для нас также стало создание программы ведения беременности. Первые пациентки уже подписали договоры и готовятся стать мамами под наблюдением наших врачей.

Также хотелось бы поделиться итогами работы образовательной площадки «Университет Сантем». В течение 2021 года было проведено более 30 лекций по различным дисциплинам по повышению квалификации медицинских сотрудников — как для работающих в «Сантем», так и для специалистов других медицинских организаций.

Какие планы вы строите на предстоящий 2022 год?

— Конечно же, мы ни в коем случае не останавливаемся и движемся вперед. В 2022 году запланирован запуск новых направлений и услуг, долгожданное открытие третьей поликлиники, планируется и рост команды, которая пополнится талантливыми специалистами. Началась работа над проектом четвертого филиала, мы ищем помещение и продумываем концепцию. В новом году начнется работа над проектом своей лаборатории. В планах расширение диаг-ностической базы, приобретение нового оборудования в клиники.

У нас также есть идея проведения собственного медицинского форума, ведь нам есть о чем рассказать, поделиться своим опытом, услышать мнение коллег. И, конечно, многое другое. «Сантем» сможет удивить в 2022 году! С наступающим, дорогие пациенты и коллеги!

Сеть семейных поликлиник «Сантем»

Ярыгинская набережная, 29

Чернышевского, 120

тел. +7 (391) 280-33-03

www.santem24.com

@santem_24