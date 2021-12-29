Статусные игры. О чем говорит ваш внешний вид?

Поверьте, он говорит о нас больше, чем мы хотим сказать, и говорит настолько громко, что подсознание не в силах игнорировать данные сигналы.

Вспомните, как трудно бывает побороть первое впечатление о человеке. Не задумывались, почему? В первую очередь мы анализируем все и всех на предмет безопасности. Наша природа устроена таким образом, что глазами мы «чувствуем» человека гораздо глубже, на уровне животных инстинктов. Эти анализаторы работают автоматически и посылают нам в мозг соответствующие сигналы. Поэтому первое визуальное впечатление — это боевое оружие. Но оно может сработать и против нас.

О том, как создается стиль победителя и можно ли решить бизнес-задачи с помощью грамотной внешней презентации, рассказывает Эльвира Гусейнова, эксперт по мужскому стилю и имиджу, руководитель магазина KETROY (ELYOT group).

— «Ваш стиль — это ваш статус». Пожалуй, для мужчин эта максима особо актуальна, ведь их ключевая задача в предъявлении себя миру — профессио-нальная реализация. Визуальный образ может ярче и понятнее раскрыть лидерские качества, подчеркнуть черты, присущие руководителю, как человеку, смотрящему вперед.

Образ победителя

К нам обращаются мужчины с разными задачами. Но чаще всего, конечно, это руководители, которые в какой-то момент поняли, что их внешний вид стал противоречить внешнему статусу и даже стал мешать работе. И это наше любимое поле деятельности.

Осознание возникшей проблемы или задачи уже является первым шагом на пути к эффективному решению и сотрудничеству, поскольку в данном вопросе одного желания точно недостаточно, и очень важно доверие и настрой на длительную совместную работу. Недостаточно просто переодеть мужчину, важно сформировать определенные привычки, которые затем непременно приведут к внутренней трансформации. Об этих изменениях я постоянно слышу от клиентов.

Если обратиться к примерам из опыта, то не так давно к нам обратился мужчина, который по своим профессиональным и человеческим качествам являл собой образец надежности, высокого профессионализма и ответственности. Однако внешне его главные человеческие достоинства и положительные качества как бы стушевывались банальной любовью к комфортной одежде свободных силуэтов и привычкой «занашивать» вещь.

Основной целью было посредством внешнего образа продемонстрировать обязательность, профессионализм и твердость мужчины-руководителя. Однако при этом необходимо было «подсветить» и такие важные качества личности, как доброта, чуткость, отзывчивость и внимательность, поскольку именно эти качества располагают, делают невозможным сопротивление его воле. Важным было создать безупречный образ, который бы выделялся правильным, элегантным, утонченным совершенством. Это непростая задача.

Мы начали с костюмов. Важны были не только идеальная посадка, но и сама ткань костюма, которая в данном случае специально была подобрана из мягчайшей высококачественной шерсти. Далее в гардеробе мы избавились от всех рубашек, заменив их на новые: белоснежные, однотонные, почти хрустящие, с четкими ровными воротниками, «рассказав» таким образом о твердости и надежности мужчины. Для повседневной носки мы собрали гардероб из рубашек поло, джемперов, кардиганов природных цветов и мягких фактур: кожи, вельвета, кашемира.

Конечно, для того чтобы создать и получить желаемые результаты, мы всегда идем дальше, чем только подбор гардероба. В данном случае было принято решение скорректировать стрижку, чтобы подчеркнуть волевые черты, которыми природа изначально одарила мужчину. Мы решили не прятать под волосами высокий прямой лоб, который, к слову, свидетельствует о развитом интеллекте и духовном капитале человека, борца за свои и чужие права, способного докопаться до истины при любых условиях.

Подчеркну, что правильная внешняя презентация практически сразу начинает оказывать влияние на жизнь и карьеру человека. C одной стороны, образ начинает транслировать сильные стороны личности, окружающие люди это моментально считывают, и реакция не заставляет себя ждать. С другой — и сам человек чувствует себя как бы в своей тарелке, ему становится удобно. Потому что удобная одежда — это не про растянутый свитер, а про одежду, в которой мы становимся тем, кем являемся. Образ, раскрывающий личность, становится настоящими доспехами. Он сверкает и демонстрирует статус лидера, а также защищает, даря ощущение максимального комфорта и уверенности.

Король гардероба

Королем мужского гардероба был и остается костюм. Здесь крайне важны цвет, материал и посадка. Если говорить о самом статусном цвете, том оттенке, который подчеркнет архетип правителя в мужчине, то это синий. Важный нюанс — чем темнее оттенок синего, тем выше воспринимается статус мужчины. Этот цвет как бы говорит окружающим: «Я здесь господин!» Конечно, это не касается смокинга, который априори должен быть черным.

Отмечу, материал костюма считывается так же, как и цвет. Он может либо подчерк-нуть, либо нивелировать статус. Хороший костюм всегда изготовлен только из благородных материалов — шерсти, хлопка, льна, шелка. Если вы выбираете костюм на каждый день, то в ткань может быть добавлена синтетика. Так он прослужит дольше, будет меньше мяться и не залоснится. Но если это костюм для особых моментов, когда нужно максимально продемонстрировать статус, то это шерсть высокого кручения.

Отдельная тема — посадка костюма. Он должен быть по фигуре, подчеркивать физические достоинства и скрадывать недостатки. Все это решается правильным выбором длины, размера, фасона. К слову, в магазине KETROY мы помогаем подогнать костюм и добиться идеального состояния, когда костюм — доспехи успеха, и никак иначе.

Снимите черный костюм

Говоря о том, как правильно, важно упомянуть и то, чего делать не стоит. Например, каких предметов не должно быть в гардеробе статусного мужчины?

Советуем избегать черных костюмов — оставьте их охранникам или своим водителям. Как и рубашки с короткими рукавами. Здесь уместно вспомнить историю вопроса. Еще в XIX веке рубашки с длинными рукавами, когда манжеты видно из-под рукавов, говорили о принадлежности к высокому сословию. Те, кто хотел произвести впечатление, но не имел достаточно средств, носили манишки с воротниками, имитирующие рубашку. Увы, я, может быть, расстрою многих мужчин, но рубашка с коротким рукавом — самая неразумная вещь в гардеробе.

Опережая вопрос, как быть летом, отвечу, что летом рукава длинной рубашки закатывают, тем самым просто и незамысловато решая вопрос.

Идеально подобранный гардероб — это не просто игра в статус. Это искусство предъявления себя. Можно сказать, что это тоже часть репутации и возможность четко и ясно подать сигнал о том, кто вы на самом деле.

@guseinova_elvira_

@ketroy24