При поддержке РУСАЛа в Красноярске откроют новогодний ледовый городок в Советском районе

Традиционно РУСАЛ на собственные средства организует для жителей Советского района новогодние мероприятия. В этом году компания направила 1 млн 300 тыс рублей на возведение городка.

Тема нынешнего Нового года - народное творчество. Кроме того, компания выделила 550 тыс руб на создание ледового городка в микрорайоне Покровский. Традиции создания комфортной городской среды заложены еще основателем компании Олегом Дерипаской.

Центром притяжения в ледовом городке в сквере Космонавтов стала «кразовская» елка высотой 46 метров, которую нынче украшают 1640 шаров и 64 гирлянды со светодиодными дампами в количестве свыше пяти тысяч штук.

Строительство ледяного городка в Советском районе – это многолетняя традиция, которую поддерживает РУСАЛ. Неизменными остаются масштабность, красота и, конечно, ощущение новогоднего волшебства «кразовской» ёлки, как принято ее называть в городе», – рассказал Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

По задумке организаторов, администрации Советского района, две большие двухскатные горки с изображением солнца и месяца будут украшены ёлочными шарами, раскрашенными под гжель и хохлому. Самой масштабной ледовой композицией будет лабиринт, посвящённый деревянному зодчеству. Здесь можно пройтись по улочкам с церквушками, башенками, заглянуть в домики с резными наличниками, побывать на ярмарке, встретить гончара за работой и девицу за прялкой. Третья двухскатная горка с лабиринтом посвящена теме народной сказки «Конек Горбунок», а малышей порадуют горки по мотивам русских сказок «Маша и медведь» и «Царевна - лягушка». Встречать посетителей городка по русскому обычаю, с хлебом-солью будут красочные ледовые фигуры, стилизованные под образцы Дымковской и Филимоновской игрушек.

В ледовом городке будет представлена и локация от компании РУСАЛ, где можно будет сфотографироваться со светящимися фигурами персонажей Нового года.