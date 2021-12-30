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Космогония или Парад планет

Космогония или Парад планет
Иллюстрация: коллаж ДК

Космос вокруг и внутри каждого. Неизведанные глубины новых галактик и человеческой души. Такова основная идея нового фотопроекта издания «Косомгония».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Фотопроект готовился в течение нескольких месяцев и стал, пожалуй, одним из самых сложных по творческому и техническому воплощению. Также он потребовал особой смелости от героинь, так как пришлось примерить неземные образы и найти параллели между своей индивидуальностью, небесными светилами и персонажами космических историй. В итоге получилось 13 фотоновелл, в каждой из которых — уникальное творческое послание. 
 
Фотопроект воплотили фотохудожник Татьяна Вишневская и бьюти-стилист Мария Никитенко. 
 
Впервые я делала собственными руками планеты, звезды, подбирала для каждой героини образ, который максимально раскрывает ее характер и в то же время открывает в ней что-то новое, ранее неизвестное», — рассказывает Татьяна Вишневская. 
 
По словам Марии Никитенко, космический мейк-ап потребовал нового подхода:
 
Когда делаешь такой визаж, то это скорее художественная работа, сродни созданию картины. Тем не менее я старалась, чтобы уникальность каждой героини проступала, а не пряталась за гримом».
 
Космогония или Парад планет 1
 
Татьяна Вишневская 
фотохудожник 
 
Космогония или Парад планет 2
 
Мария Никитенко
бьюти-стилист
 
Космогония или Парад планет 3
 
Алена Виноградова «Земля»
амбассадор экологичного лидерства Executive, бизнес-коуч
 
Космогония или Парад планет 4
 
Моника Дюсуше «Галактический странник»
основатель парка «Остров сокровищ»
 
Космогония или Парад планет 5
 
Мария Таткина «Андромеда»
директор филиала АО «Открытие Брокер» в Красноярске
 
Космогония или Парад планет 6
 
Екатерина Калядина «Полярное сияние»
семейный адвокат
 
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Елена Герасименко «Венера»
основатель компании «БухгалТерра»
 
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Ольга Трунева «Меркурий»
врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук
 
Космогония или Парад планет 9
 
Наталья Нечаева «Покоритель Галактики»
владелица магазина «Силуэты»
 
Космогония или Парад планет 10
 
Анастасия Карлова «Галактический страж»
трейдер, CEO Lemniscate Liberty Trade
 
Космогония или Парад планет 11
 
Светлана Зыкова «Солнце»
директор рекламного агентства «Граната»
 
Космогония или Парад планет 12
 
Екатерина Букреева «Королева Галактики»
директор филиала страховой компании «РЕСО-Гарантия»
 
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Наталья Радайкина «Луна»
основатель компании «Гугол»
 
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Ольга Тубольцева «Марс»
адвокат, партнер Красноярского адвокатского бюро «Мальтов и Партнеры»
 
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Татьяна Станкевич «Антарес»
председатель красноярского благотворительного фонда «Феникс»
 
 
 
«Деловой квартал» благодарит за участие в организации фотопроекта
сервис аренды и продажи платьев Yes dress и мото-театр Александра Елагина.

 

Автор: Петр Савельев
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