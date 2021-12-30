Космогония или Парад планет

Космос вокруг и внутри каждого. Неизведанные глубины новых галактик и человеческой души. Такова основная идея нового фотопроекта издания «Косомгония».

Фотопроект готовился в течение нескольких месяцев и стал, пожалуй, одним из самых сложных по творческому и техническому воплощению. Также он потребовал особой смелости от героинь, так как пришлось примерить неземные образы и найти параллели между своей индивидуальностью, небесными светилами и персонажами космических историй. В итоге получилось 13 фотоновелл, в каждой из которых — уникальное творческое послание.

Фотопроект воплотили фотохудожник Татьяна Вишневская и бьюти-стилист Мария Никитенко.

Впервые я делала собственными руками планеты, звезды, подбирала для каждой героини образ, который максимально раскрывает ее характер и в то же время открывает в ней что-то новое, ранее неизвестное», — рассказывает Татьяна Вишневская.

По словам Марии Никитенко, космический мейк-ап потребовал нового подхода:

Когда делаешь такой визаж, то это скорее художественная работа, сродни созданию картины. Тем не менее я старалась, чтобы уникальность каждой героини проступала, а не пряталась за гримом».

Татьяна Вишневская фотохудожник Мария Никитенко бьюти-стилист

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