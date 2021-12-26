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В Красноярске открывается студия звукозаписи VZLET

В Красноярске открывается студия звукозаписи VZLET
Иллюстрация: facebook

Василий Кобзарев, известный красноярский музыкант, сообщил о запуске нового проекта — студия звукозаписи VZLET.

#НОВОСТИ

В своем аккаунте в ФБ исполнитель, композитор и аранжировщик сообщил, что студия начнет работать на следующей неделе. В последние выходные 2021 года идут завершающие работы перед запуском.

Мы долго вынашивали идею творческой группы, основанной на видеопродакшне, но пока запускаем звуковую студию, в которой есть красивый свет и пространство для подсъемки видео и, конечно же, мои «правильные уши», — поделился Василий Кобзарев.

Он отметил, что при выборе формата студии звукозаписи, решено было отказаться от «поролоновой комнаты в угоду натуральному звуку»:

Здесь комфортно поется и хорошо дышится. Шумоизоляция позволяет работать и днем, и ночью».

Добавим, Василий Кобзарев и творческая группа VZLET являлись создателями оригинальной версии гимна премии «Человек года» в 2020 и 2021 годах. Стояла задача адаптировать гимн к тематикам церемонии — «Выжившие» в 2020 году и «Бизнес в открытом космосе» в 2021.

В Красноярске открывается студия звукозаписи VZLET 1

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Автор: Петр Савельев
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