УФАС может проверить контракт на установку 40 комплексов видеофиксации нарушений ПДД

В Красноярском крае до сих пор не установлены 40 комплексов видеофиксации нарушений ПДД, хотя контракты были заключены еще летом 2021 года.

Контракты между КрУДором и компанией «Лаборатория Транспортных Систем» были заключены еще 9 июля этого года, однако дальше этого дело не сдвинулось. Общая стоимость двух контрактов «по аренде готового к эксплуатации оборудования» — 422,5 млн рублей.

КрУДор направил подрядчику претензии (первую и вторую) о расторжении контрактов, по оплате неустойки и штрафов за неисполнение контрактов. Общая сумма штрафов и неустоек — почти 8,5 млн рублей. После того, как требования были проигнорированы, краевое предприятие направило два иска в Арбитражный суд.

Однако по одному иску заявитель попросил отсрочить уплату госпошлины до 30 января следующего года без представления оснований, оставив тем самым дело без движения. По второму исковое заявление было возвращено истцу, поскольку «не соответствует требованиям действующего процессуального законодательства» (подробнее здесь и здесь).

При этом по ФЗ-44, если заказчик в лице КрУДор выставил претензию о расторжении контракта 1 ноября, это автоматически должно произойти через месяц, а данные о нерадивом подрядчике попасть в реестр недобросовестных поставщиков. Затягивать эту процедуру судебными процессами нет никакой нужды.

До настоящего времени контракт на поставку 40 комплексов видеофиксации не исполнен и не расторгнут. Компания «Лаборатория Транспортных Систем» в реестр недобросовестных поставщиков не внесена.