Как купить подарок на Новый год и не сойти с ума – Мария Никитенко, бьюти-стилист

В предпраздничные дни кажется, что все дарят друг другу косметику, парфюмерию и ювелирные украшения. В магазинах столпотворение, хоть кричи – не больше тех наборов в одни руки!

Мария Никитенко, бьюти-стилист

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Но при этом со всех сторон говорят, что это вроде как неприлично дарить, что косметика и парфюмерия слишком личный подарок.

Из года в год я видела руководителей мужчин, которые покупали праздничные парфюмерные наборы, можно сказать, в оптовом количестве – 20-120 штук. И измученные долгим ожиданием их помощники несли коробки с подарками из магазина.

Когда появились подарочные сертификаты, косметика в подарок стала чуть менее «личной», но все равно дарилась в огромном количестве. Хотя, как говорят получатели сертификатов, подарки стали скромнее. Вспомнить страшно сумасшедшие очереди на кассу в магазине за пять дней до праздника.

Так что же можно подарить, и как выбрать косметику.

1. Обратите внимание на лимитированные коллекции, которые всегда появляются в косметических брендах перед праздниками. Часто это средства с прекрасными ароматами фруктов и ягод, которые напоминают нам о праздничных традициях. Например, рождественская коллекция LOccitane «Зимняя прогулка» - средства по уходу за телом с ароматом инжира и зелеными нотами, но по-прежнему наполнена драгоценным маслом карите. Всегда оформлены в красивые коробки.

2. Подарочные наборы. Большинство брендов готовят к праздникам такие наборы. Это могут быть ароматы в наборе с гелем для душа и кремом для тела, наборы парфюмерного мыла, ароматы в комплекте с аксессуарами, сеты из декоративной косметики. Обычно в наборы входят бестселлеры брендов или новинки. Покупать наборы выгодно, так как, во-первых, они уже упакованы в красивые коробки, в которых потом удобно хранить мелочи. Во-вторых, все содержимое круто собрано, и вы точно используете все средства, в-третьих, цена: на такие наборы часто действуют специальные цены. Можно купить набор по цене одного средства. Например, как чемодан с косметикой от Estee Lauder, сейчас его можно купить за 8000 руб, вместо 35000 руб.

3. Конечно, никто не отменял Тайного Санту и виш-листы. Это очень практично и удобно.

4. Если есть возможность, подсмотрите, какой косметикой и парфюмерией пользуется человек, для которого вы выбираете подарок. Если не хотите покупать то, что уже есть, то выбирайте из похожего сегмента. Для этого нужно найти стенд с такой косметикой в магазине и посмотреть на бренды, которые располагаются рядом, обычно это бренды близкие по действию и цене.

5. И, конечно, зайдите на сайт и просмотрите ассортимент заранее, чтобы не метаться в магазине в поисках нужного товара и консультанта.

Удачного шопинга и хорошего настроения! С Праздником!