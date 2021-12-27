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Избраны председатель Общественной палаты Красноярска и его зам

Избраны председатель Общественной палаты Красноярска и его зам
Иллюстрация: DK.RU

На первом заседании нового состава Общественной палаты избрали состав правления — председателя, заместителя и секретаря комиссии.

#НОВОСТИ

В результате голосования председателем стал Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти. Его заместителями избрали  Ислама Джаббарова, индивидуального предпринимателя, а секретарем комиссии – Татьяну Калиновскую, начальник управления персоналом ООО «ИТС».

Напомним, председателем предыдущего состав Общественной палаты был предприниматель Сергей Волков.

 

Автор: Петр Савельев
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