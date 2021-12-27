Избраны председатель Общественной палаты Красноярска и его зам
На первом заседании нового состава Общественной палаты избрали состав правления — председателя, заместителя и секретаря комиссии.
В результате голосования председателем стал Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти. Его заместителями избрали Ислама Джаббарова, индивидуального предпринимателя, а секретарем комиссии – Татьяну Калиновскую, начальник управления персоналом ООО «ИТС».
Напомним, председателем предыдущего состав Общественной палаты был предприниматель Сергей Волков.