Экс-депутат Красноярского края назначен замгубернатора Севастополя

Известный красноярский политтехнолог, экс-депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Толмачев назначен врио заместителя губернатора Севастополя.

Об этом сообщил известный российский политтехнолог Евгений Минченко в своем аккаунте в ФБ. Автор поста уточнил, что Сергей Толмачев будет курировать вопросы внутренней политики в правительстве Севастополя.

Напомним, Сергей Толмачев начал карьеру политконсультанта в 1996 году с выборов в Красноярске. Принимал активное участие в избирательных кампаниях Александра Лебедя и Александра Хлопонина. Работал во многих регионах России и за рубежом. В Крыму он вел кампанию губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, за что получил политическую премию РАСО «Гамбургский счет».

Сергей Толмачев также и сам дважды становился депутатом — в Горсовете Красноярска, а затем в ЗС Красноярского края.

В Севастополе Сергей Толмачев занимал должность советник губернатора, занимаясь коммуникациями власти с избирателями, СМИ и представителями региональных элит.