НОВЫЙ Volkswagen Caddy 5 в Красноярске!

Инновационная техническая база: полностью обновленный Volkswagen Caddy создан на платформе MQB (модульная платформа с поперечным расположением двигателя).

Еще более универсальный: новый Volkswagen Caddy предлагается в нескольких версиях — грузовая версия Cargo, грузопассажирская версия Kombi, семейный универсал повышенной вместимости и кемпер;

Увеличенное внутреннее пространство: все версии Volkswagen Caddy, как и прежде, предлагают многофункциональные комплектации и впечатляющее свободное пространство;

Удлиненная колесная база и более широкая сдвижная дверь: в новом Caddy Maxi можно разместить два европоддона;

Самый «цифровой» Caddy всех времен: впервые для этой модели в качестве опции предлагаются цифровая приборная панель и множество онлайн-сервисов.

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Пятое поколение невероятно успешной модели, объем производства которой уже превысил три миллиона экземпляров, представлено несколькими версиями: семейный универсал повышенной вместимости, грузовой и грузопассажирский автомобиль, а также кемпер. Впервые в истории Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Платформа MQB позволила оснастить Caddy множеством новых передовых технологий: инновационные вспомогательные системы для водителя, в том числе Travel Assist и новая функция торможения при обнаружении приближающегося автомобиля во время поворота, повышают безопасность и комфорт; сетевые информационно-развлекательные системы превращают Caddy в «смартфон на колесах»; новая технология двойного впрыска Twindosing преобразует выбросы оксидов азота (NOx) турбодизельных двигателей (TDI) в воду и безвредный азот. Дизайн экстерьера полностью переработан и стал более спортивным, а интерьер продуман до мельчайших деталей. Кроме того, значительно улучшено водительское место, расширены функциональные возможности и увеличен объем внутреннего пространства в ультрасовременном салоне — как и должно быть в многостороннем, функциональном и практичном Caddy.

На старте продаж новый Caddy будет доступен в исполнении Kombi, Caddy, Life, Style и Move, а грузовой фургон будет представлен версиями Cargo и Cargo Maxi (с удлиненной колесной базой). Продажи нового Caddy начнутся в конце ноября в Германии, Австрии и Польше. После этого автомобиль появится в других странах Европы, а затем и на внешних рынках, среди которых Израиль, ЮАР и Австралия. В 2021 году, как раз до начала сезона отпусков, в продаже появится кемпер Caddy California — полноправный наследник Caddy Beach, впервые оснащенный мини-кухней, панорамной крышей и новой палаткой (в качестве опции).

Начиная с весны 2021 года некоторые версии Caddy пятого поколения будут доступны не только с передним, но и с полным приводом 4MOTION — в том числе и Caddy California.

На 2021 год также запланирован выпуск минивэна/кроссовера Caddy PanAmericana — преемника Caddy Alltrack, предназначенного для путешественников. Также в следующем году версия Maxi с длинной базой будет доступна для всех модификаций нового Caddy

Харизматичный дизайн и новые элементы экстерьера

Визуально переход на платформу MQB проявил себя в удлиненной колесной базе: увеличенная с 2 682 до 2 755 мм она делает пропорции нового Caddy более динамичными. Это техническое преимущество позволило дизайнерам реализовать принципиально новую конструкцию кузова — харизматичнее, чем когда-либо ранее. С точки зрения технического оснащения экстерьер нового Caddy, количество сидений в котором доходит до 7, отличается множеством новинок: к ним относятся большая панорамная крыша площадью остекления 1,4 м2 (также доступна для Caddy California) и предлагаемый в качестве опции электрический доводчик сдвижных дверей и подъемной задней двери.

В числе других новинок — 16-, 17- и впервые предлагаемые 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также новые светодиодные фары и фонари заднего света, входящие в стандартное оснащение топ-версии Style. Впервые для этой модели предлагается система доступа и пуска двигателя без ключа Keyless Access. Если на автомобиль установлена самая совершенная версия системы Keyless Access — Advanced, — владельцу Caddy достаточно лишь подойти к автомобилю с ключом в кармане, чтобы открыть центральный замок, не прикасаясь к пульту. Новая система получила инновационную технологию защиты и отличается высочайшим уровнем безопасности.

Один из самых просторных автомобилей в своем сегменте

Салон Caddy пятого поколения выгодно отличается новыми высокотехнологичными решениями и ощутимо увеличившимся объемом внутреннего пространства. Объем грузового отделения Caddy Cargo составляет 3,1 м3 (в соответствии со стандартом SAE V6), в версии Caddy Cargo Maxi он возрастает до 3,7 м3. Доступное пространство было увеличено благодаря полностью переработанному заднему мосту. Например, теперь в грузовое отделение Caddy Cargo европоддон можно загрузить поперек. Эта возможность появилась благодаря увеличенному до 1 230 мм расстоянию между колесными арками. Новые сдвижные двери шириной 840 мм (ранее их ширина составляла 701 мм) дают Caddy Cargo Maxi важное конкурентное преимущество — в нем можно разместить сразу два европоддона. Максимальная длина багажного отделения до перегородки составляет 1 797 мм (в версии Cargo) и 2 150 мм (в версии Cargo Maxi).

Стандартная комплектация пассажирской и грузопассажирской версий оснащена пятью сиденьями. Как и у предшествующей модели, в качестве опции для обычной и длиннобазной версий предлагается третий ряд сидений: установка двух дополнительных сидений в задней части салона превращает Caddy в семиместный автомобиль. Сиденья из третьего ряда теперь можно извлекать из салона по отдельности, за счет чего достигается максимальная гибкость организации пространства. Разумеется, в новейшем Caddy сохранены проверенные временем решения: например, в пассажирской и грузопассажирской версиях второй и третий ряд сидений по-прежнему можно опрокидывать вперед и складывать. Кроме того, сиденья второго ряда, как и раньше, можно с легкостью извлечь из салона. Объем багажного отделения достигает 2 556 литров (при загрузке под крышу до спинок передних сидений после извлечения второго ряда сидений). Если в салоне находятся пять человек и багажное отделение загружено до высоты спинок сидений, его объем не менее впечатляет — 1 213 литров. Длина багажного отделения этих версий, рассчитанная до переднего ряда сидений, достигает 1 913 мм, а максимальное расстояние между колесными арками — 1 185 мм.

Высокотехнологичная цифровая приборная панель и цифровые сенсорные элементы управления

Приборы и органы управления нового Caddy также были модернизированы: в распоряжении водителя — аналоговые приборы и цифровой многофункциональный дисплей или новая полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit, которая входит в стандартное оснащение версии Style, а для других версий предлагается в качестве опции. В зависимости от версии в стандартной комплектации или в качестве опций предлагаются аудиосистемы и навигационные системы с сенсорными экранами диагональю 6.5, 8.25 или 10 дюймов. Сочетание панели Digital Cockpit и навигационной системы Discover Pro с 10-дюймовым экраном формирует единый цифровой центр управления Innovision Cockpit, объединяющий в себе приборы и элементы управления. Через блок управления модуля онлайн-связи (OCU) с интегрированной картой eSIM, информационно-развлекательные системы могут получать доступ к мобильным онлайн-сервисам (MOD). Инновационное управление климатической установкой также впервые воплощено в цифровой форме — в виде удобных ползунков.

Впервые в модели Caddy реализованы цифровые сенсорные кнопки для функций освещения, вида, аудио и меню. Поворотный переключатель системы освещения уходит в прошлое, и ему на замену пришла передняя панель с кнопками управления освещением и улучшением видимости, расположенная слева и объединенная с панелью приборов и информационно-развлекательной системой. Интуитивно понятные кнопки быстрого доступа, расположенные под центральным дисплеем информационно-развлекательной системы и органами управления системой кондиционирования воздуха, обеспечивают мгновенный доступ к вспомогательным системам водителя, системе климат-контроля и ассистенту парковки. Новое яркое светодиодное освещение салона с сенсорным управлением, сиденья ErgoComfort и розетка 230 В для внешних устройств выводят комфорт на качественно новый уровень. Еще одной новинкой стала потолочная панель с дефлекторами вентиляции, улучшающая кондиционирование и обеспечивающая быструю вентиляцию в задней части Caddy.

Повышение уровня безопасности и комфорта благодаря целому ряду новых вспомогательных систем для водителя

Пять из 19 вспомогательных систем для водителя Caddy являются совершенно новыми. Остальные же 14 систем были модернизированы и дополнены различными функциями. Одно из важнейших новых решений — ассистент Travel Assist, впервые примененный в моделях марки Volkswagen Коммерческие автомобили. Travel Assist позволяет автономно ездить с ассистентом во всем диапазоне скоростей. В сочетании с системой Travel Assist новое многофункциональное рулевое колесо Caddy также оснащено емкостной технологией распознавания прикосновения. Это связано с тем, что по правилам дорожного движения и из соображений безопасности водитель обязан постоянно контролировать работу системы. С помощью емкостного чувствительного элемента система определяет, находятся ли руки водителя на рулевом колесе без необходимости сжимать его, что исключает ошибки распознавания. Другими словами, до тех пор, пока одна рука находится на рулевом колесе, система не вмешивается в рулевое управление.

Еще одной новинкой стала функция торможения при обнаружении приближающегося транспортного средства во время поворота, включенная в стандартную комплектацию всех версий Caddy. Она входит в состав ассистента Front Assist и помогает избежать столкновения со встречными автомобилями в поворотах. Впервые на Caddy, а значит и в А-сегменте, представлен ассистент Trailer Assist, уже известный по Crafter, который существенно облегчает маневрирование задним ходом с прицепом.

Существенное снижение объемов выброса оксидов азота двигателями TDI благодаря технологии двойного впрыска Twindosing

Не менее инновационными, чем электронные вспомогательные системы для водителя, стали ультрасовременные четырехцилиндровые двигатели. Они дополнены сажевыми фильтрами и представляют собой новый этап развития силовых агрегатов. Дизельные двигатели с турбонагнетателями (TDI): впервые на модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили новая система двойного впрыска Twindosing применяется на агрегатах TDI мощностью 75, 102 и 122 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. За счет использования двух каталитических нейтрализаторов и системы двойного впрыска AdBlue выбросы оксидов азота (NOx) значительно снижены по сравнению с предшествующими моделями. Таким образом двигатели TDI на новых коммерческих автомобилях Volkswagen Caddy являются одними из самых чистых дизельных двигателей в мире.

Не меньшую эффективность и экологичность демонстрирует бензиновый двигатель с турбонаддувом (TSI) мощностью 114 л. с. Кроме того, запланировано внедрение новых силовых агрегатов: турбированного двигателя на природном газе, созданного на основе двигателя TSI, но развивающего мощность 130 л. с., и версии с гибридным приводом plug-in (eHybrid). Новые технологии, примененные в двигателях, заметно улучшают их экологические и экономические характеристики. Так, расход топлива двигателя TDI 2.0 мощностью 102 л. с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач на новом Caddy составляет 4,7 л/100 км (в смешанном цикле NEDC). Это на 1,4 л/100 км меньше, чем у аналогичного двигателя его предшественника. Новый дизайн экстерьера также способствует повышению эффективности: один из факторов, определивших значительное увеличение топливной эффективности — аэродинамические характеристики нового кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cw нового Caddy снижен до 0,30 (у предшественника: 0,33), установив новую планку в этом сегменте. Кроме того, новый Caddy расходует топливо в среднем на 10% экономичнее своих конкурентов. Соответственно выбросы CO2 также сокращаются на 10%. Версии Caddy с бензиновыми двигателями также должны стать лучшими в своем классе.

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