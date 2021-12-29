В Красноярске появился НОВЫЙ Volkswagen Teramont — что умеет автомобиль

Модель доступна для тест-драйва у официальных дилеров Volkswagen в Красноярске Медведь-Запад и Медведь АТЦ.

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Teramont — самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. На трех рядах внедорожника комфортно разместятся семь человек — вся семья или большая компания друзей. Максимальный объем багажника при сложенном третьем ряде сидений составляет 1.571 л, а при сложенных втором и третьем рядах объем может достигать 2.741 л.

Для российского рынка модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Моторы идут в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

Volkswagen Teramont представлен в четырех комплектациях: Respect (от 3 846 000 рублей1), Status (от 4 087 000 рублей2), Exclusive (от 4 247 000 рублей3) и R-Line (от 4 343 000 рублей4)

Модель оснащена широким набором передовых технологий и систем помощи водителю последнего поколения. Во всех версиях автомобиль оборудуется светодиодными фарами с функцией всепогодного освещения со статической подсветкой поворотов, задними светодиодными фонарями, задними стеклами с тонировкой и асферическим наружным зеркалом со стороны водителя, а также пакетом для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности).

Интеллектуальная безопасность гарантирует комфорт и надежность за рулем нового поколения Teramont. Модель во всех версиях оснащена электронной системой курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC), ассистентом движения на подъеме и спуске, электромеханическим стояночным тормозом, системой выбора режимов вождения 4MOTION Active Control, системой контроля давления в шинах. Автомобиль комплектуется передними подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки.

Новый Teramont оборудован новейшими системами помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, а также систему помощи при перестроении Side Assist с функцией Rear Traffic Alert. Кроме того, автомобиль оснащен системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking, которая контролирует движение, определяет опасные дорожные ситуации и предупреждает водителя о потенциальном препятствии. В экстренных ситуациях автомобиль самостоятельно задействует тормозные механизмы. Дополнительная система Pedestrian Monitoring предупредит о пешеходах и, при определенных обстоятельствах, может автоматически тормозить, если водитель не реагирует на предупреждения.

Для всех версий Teramont предлагается навигационная система Discover Media с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, 6 динамиками и функцией голосового управления.

В зависимости от комплектации, автомобиль можно дополнительно оборудовать панорамной крышей со сдвижным люком, стояночным отопителем с дистанционным управлением и таймером, а также индивидуальными сиденьями второго ряда.

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«Медведь-Запад», ул. 9 Мая, 72, тел.: +7 391 222 1 777;

«Медведь АТЦ», ул. Копылова, 57, тел.: +7 391 246 05 65;

vw-medved.ru

Указанная стоимость действительна:

1 для модели в комплектации Respect (Респект) 2021 и 2022 МГ. 220 л.с. при покупке до 31.12.2021.

2 для модели в комплектации Status (Статус) 2021 и 2022 МГ. 220 л.с. при покупке до 31.12.2021.

3 для модели в комплектации Exclusive (Эксклюзив) 2021 и 2022 МГ. 220 л.с. до 31.12.2021.

4 для модели в комплектации R-line (Эрлайн) 2022 МГ. 220 л.с. при покупке до 31.12.2021