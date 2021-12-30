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Как будут работать пункты вакцинации в Красноярске на новогодних каникулах?

Как будут работать пункты вакцинации в Красноярске на новогодних каникулах?
Автор фото: ronstik . Иллюстрация: pixabay.com

Сейчас в Красноярске 12 внебольничных прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию против коронавируса, а также вакциномобиль, который дежурит возле «Аллеи» в Солнечном.

#НОВОСТИ

Пункт вакцинации на железнодорожном вокзале в период с 31 декабря по 9 января возьмет только один выходной – 6 января, в четверг. В остальные дни он будет открыт с 8.00 до 22.00.

31 декабря будут работать еще восемь пунктов: в гипермаркетах «Леруа Мерлен» на 9 Мая (с 10.00 до 16.00), и улице Калинина (с 10.00 до 18.00), в ТЦ «Изумрудный город» на Телевизорной (с 10.00 до 18.00), в ТЦ «Атмосфера дома» на Вавилова (с 10.00 до 20.00), в ТЦ «Зеленый» (с 10.00 до 16.00), в ТЦ «Красноярье» (с 10.00 до 16.00), в ТК На Свободном (с 10.00 до 18.00) и в «Кванте» (с 10.00 до 16.00).

2 января желающих поставить прививку ждут центры вакцинации в «Планете» (с 10.00 до 20.00), «Леруа Мерлен» на 9 Мая (с 10.00 до 18.00), в ТЦ «Изумрудный город» на Телевизорной (с 10.00 до 18.00), в ТЦ «Атмосфера дома» на Вавилова (с 10.00 до 20.00), в ТЦ «Красноярье» (с 10.00 до 20.00) и в ТК На Свободном (с 10.00 до 20.00).

3 января будут открыты пункты в «Планете» (с 10.00 до 20.00), «Леруа Мерлен» на 9 Мая (с 10.00 до 18.00) и на Калинина (с 10.00 до 18.00) и в «Кванте» (с 10.00 до 18.00). Кроме того, будет работать вакциномобиль у гипермаркета «Аллея» (ул. 60 лет образования СССР, 24а) – с 10.00 до 18.00.

Центр вакцинации в «Планете» будет работать с 4 по 9 января с 10.00 до 20.00 с одним выходным, 7 января. 9 января – выходные у прививочных пунктов в «Леруа Мерленах», в остальные дни они открыты с 10.00 до 18.00.

Без выходных с 4 по 9 января будут работать пункты в ТЦ «Изумрудный город» (с 10.00 до 18.00), ТЦ «Атмосфера дома» (с 10.00 до 20.00), ТЦ «Зеленый» (с 10.00 до 18.00), ТЦ «Красноярье» (с 10.00 до 20.00), ТК На Свободном, (с 10.00 до 20.00), ТК Квант, (с 10.00 до 18.00).

Пункт в ТЦ «Мега» будет открыт 5, 7 и 9 января с 10.00 до 17.30, по такому же графику будет работать центр вакцинации в ТЦ «Сибирский городок» на улице Говорова.

Вакциномобиль в Солнечном готов принимать пациентов 5 и 9 января с 10.00 до 18.00.

С 10 января 2022 года внебольничные пункты вернутся к прежнему графику работы.

 

Автор: Петр Савельев
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