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Как будут работать больницы в Красноярске в новогодние праздники?

Как будут работать больницы в Красноярске в новогодние праздники?
Автор фото: Marco Federmann . Иллюстрация: pixabay.com

Во время новогодних каникул красноярцев не оставят без медицинской помощи: опубликован график работы травмпунктов, стоматологий, поликлиник и онкодиспансера.

#НОВОСТИ

Поликлиники будут работать 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 18.00. Принимать будут участковый терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог, также будет организована работа процедурного, перевязочного и прививочных кабинетов. При необходимости врачи будут выезжать на дом к пациентам.

Также в эти можно будет выписать льготные лекарства или пройти диспансеризацию.

Без выходных все дни с 8.00 до 18.00 будут работать выездные («ковидные») бригады для обслуживания пациентов с подтвержденным коронавирусом. Будет осуществляться забор и доставка ПЦР-тестов на covid-19. Прием вызовов к пациентам с симптомами коронавируса будет осуществляться с 8.00 до 16.00 ежедневно.

Онкологический диспансер в Красноярске будет работать 3, 5 и 6 января с 8.00 до 16.00. Будет оказываться медицинская помощь в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточных стационара.

Стоматологии будут работать 2 и 8 января с 8.00 до 14.00, а также 4 и 6 января с 8.00 до 16.00. Экстренная стоматологическая помощь будет оказываться круглосуточно в двух учреждениях: ул. Железнодорожников, 26 (левый берег), и ул. Коммунальная, 6А (правый берег).

В прежнем режиме без изменений работают травмпункты. Там также можно будет сделать перевязки в дни, когда закрыты поликлиники.

Прививку от covid-19 можно будет сделать в поликлинике (в дни, когда она работает) или во внебольничном пункте вакцинации (работают по графику торговых центров, в которых они расположены).

Скорая помощь будет оказывать экстренную и неотложную помощь круглосуточно, вне зависимости от праздничных и рабочих дней.

 

Автор: Петр Савельев
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