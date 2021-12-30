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ВТБ будет развивать спутниковый интернет вместе с МегаФоном

ВТБ будет развивать спутниковый интернет вместе с МегаФоном
Иллюстрация: пресс-служба МегаФон

МегаФон, Группа ВТБ и «МегаФон 1440» подписали соглашение о вхождении банка ВТБ в состав участников проекта создания низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

#НОВОСТИ
Основной задачей проекта является создание коммерчески успешного сервиса широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное покрытие всей территории России и мира с фокусом на массовых потребителях из всех реальных секторов экономики.
 
С декабря 2021 года «МегаФон 1440» начинает трансформацию модели исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную компанию полного цикла разработки и серийного производства, необходимую для создания низкоорбитальной спутниковой системы. Привлечение ВТБ в качестве инвестора — важный этап дальнейшего развития проекта. В ближайший год проект ожидает как кратный рост существующих команд разработки, так и создание новых технологических и производственных подразделений.
 
В результате сделки МегаФон сохранит крупнейшую долю в проекте в размере 75%, группе ВТБ будет принадлежать 15%, 10% сохранит команда «МегаФон 1440» — Алексей Шелобков, Артем Икоев и Сергей Столяров. Представитель ВТБ войдет в состав совета директоров «Мегафон 1440». Инвестиции банка составят 2 млрд руб.
Стратегия ВТБ направлена в том числе на поддержку и развитие проектов цифровой экономики, новых высокотехнологичных индустрий. Создание современной системы спутниковой передачи данных — амбициозный, технологически сложный проект, который откроет широкие возможности для развития целых секторов экономики», — заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.
Напомним, что проект «МегаФон 1440» стартовал год назад.  
За год работы был сформирован костяк исследовательской команды и получены первые существенные результаты. Сейчас, параллельно с продолжающимся моделированием целевой космической системы, мы запускаем разработку всех ее ключевых элементов — космических аппаратов, абонентских терминалов, наземной инфраструктуры и т.д. Также в ноябре 2021 года решением ГКРЧ нашему проекту были выделены необходимые полосы радиочастот в Ka и Ku диапазонах в России. Теперь мы переходим к важнейшему этапу подачи международных заявок для получения разрешений в других странах», — пояснил Алексей Шелобков, генеральный директор компании «МегаФон 1440».
Автор: Петр Савельев
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