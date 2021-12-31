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Покупатели и сотрудники гастрономов «Красный Яр» исполнили желания более 100 детей

Покупатели и сотрудники гастрономов «Красный Яр» исполнили желания более 100 детей
Иллюстрация: ГК "Красный Яр"

В канун Нового года 140 желанных подарков были доставлены их юным адресатам в красноярские детские дома №2 и «Самоцветы», а также в Лебяженскую школу-интернат в Хакасии.

#НОВОСТИ

Таковы итоги благотворительной акции «Исполни мечту!», которую провела группа компаний «Красный Яр». Подарки собирали в начале декабря в трех гастрономах сети: двух в Красноярске и одном в Абакане. Там были установлены праздничные ёлочки, украшенные открытками с письмами Деду Морозу от ребят, находящихся в социальных учреждениях. Каждый желающий мог снять открытку с ёлки и исполнить мечту ребенка. Вместе с подарками покупатели и сотрудники передавали приятные дополнительные сюрпризы и полезные вещи для детей.

Акция проходит уже второй год, и в ней участвуют как покупатели, так и коллективы гастрономов.

ГК «Красный Яр» благодарит покупателей и сотрудников за поддержку благотворительных инициатив компании и поздравляет всех с наступающим Новым годом!

 

Автор: Петр Савельев
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