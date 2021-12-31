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Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику

Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику
Иллюстрация: П «САТП»

В этом году на дороги города снова вышли «дедморозоатовмобили» МП «САТП». Нарядный спецтранспорт будет выходить на маршрут каждый день до конца новогодних каникул.

#НОВОСТИ

Традиция украшать снегоуборочную технику появилась в МП «САТП» в 2018 году: водители предприятия нарядили одну из комбинированных дорожных машин (КДМ) в Деда Мороза: с шапкой, бровями и усами. На следующий Новый год на дороги вышли уже три автомобиля: Дед Мороз, Снегурочка и маленький трактор в шапочке и с бородой, в 2020 году его сменил Олень.

Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику 1

В этом году к трем КДМ присоединилась новая «Газель», которая возит в своем кузове не только «новогодние подарки», но и мотощетки для рабочих, которые счищают снег вручную. Одна из таких бригад в этом году решила выходить на работу в праздничной спецодежде.

Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику 2

Как рассказали в МП «САТП», техника будет выходить из ворот предприятия каждый вечер в 19.00, машины поедут сначала в Октябрьский и Железнодорожный район, потом пройдутся по центральным улицам, заедут на остров Татышев и вернутся на базу.

 

Автор: Петр Савельев
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