Дорожники Красноярска «нарядили» спецтехнику

В этом году на дороги города снова вышли «дедморозоатовмобили» МП «САТП». Нарядный спецтранспорт будет выходить на маршрут каждый день до конца новогодних каникул.

Традиция украшать снегоуборочную технику появилась в МП «САТП» в 2018 году: водители предприятия нарядили одну из комбинированных дорожных машин (КДМ) в Деда Мороза: с шапкой, бровями и усами. На следующий Новый год на дороги вышли уже три автомобиля: Дед Мороз, Снегурочка и маленький трактор в шапочке и с бородой, в 2020 году его сменил Олень.

В этом году к трем КДМ присоединилась новая «Газель», которая возит в своем кузове не только «новогодние подарки», но и мотощетки для рабочих, которые счищают снег вручную. Одна из таких бригад в этом году решила выходить на работу в праздничной спецодежде.

Как рассказали в МП «САТП», техника будет выходить из ворот предприятия каждый вечер в 19.00, машины поедут сначала в Октябрьский и Железнодорожный район, потом пройдутся по центральным улицам, заедут на остров Татышев и вернутся на базу.