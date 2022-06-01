Проект хаба на базе красноярских аэропортов презентовали китайцам
С начала 2022 товарооборот Россия…Китай вырос на треть и требует дальнейшего продолжения развития сотрудничества.
Представители китайского и российского бизнеса и власти обсудили вопросы развития экономического сотрудничества в формате видеоконференции.
С российской стороны, кроме Красноярского края, в мероприятии участвовали 46 других регионов, с китайской стороны — десять провинций.
В I кв. 2022 товарооборот России и Китая увеличился более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021. Убежден, что российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество имеет серьезный потенциал. Российские регионы проявляют большой интерес к сотрудничеству с провинциями КНР в области автомобилестроения, фармацевтики, а также взаимодействию в сфере логистики, туризма, энергетики, станкостроения», — отметил Дмитрий Вольвач, вице-министр экономразвития РФ.
Китайской стороне презентовали проект мультимодального международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка с приданием территории статуса ОЭЗ. Реализация такого проекта позволит создать крупный транспортный узел с логистической инфраструктурой и производственными площадками.
Также потенциальным инвесторам сообщили о логистических преимуществах — Красноярский край не только равноприближен как к Азии, так и к Европе, так и к Северной Америке, но и находится в центре Транссибирской железнодорожной магистрали. Кроме того, особую уникальность столице края придает речной коридор по реке Енисей с выходом на Севморпуть.
Плюсом организации особой экономической зоны является создание свободной таможенной зоны и доступность как местных ресурсов, так и импортных комплектующих с возможностью снижения себестоимости производства за счет предоставляемых льгот по налогам и сборам.
Для размещения логистических и производственных объектов резидентам ОЭЗ будут доступны земельные участки общей площадью более 200 гектаров», — рассказал Евгений Афанасьев, глава Минпрома края.
На данный момент формируется пул резидентов — декларации о намерениях уже поступили от крупнейших железнодорожных операторов, таких как ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «Дальневосточное морское производство» (FESCO) и ЗАО «Евросиб СПб — транспортные системы».
Принятые на заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы решения будут проработаны как на краевом, так и на федеральном уровнях.
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