Что читать? 11 главных книг июля-2022 с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Альпина». И с удовольствием представляет новинки июля-2022.

Июльская подборка понравится тем, кто хочет развиватся во вне и внутри, меняя не только себя, но и окружение. Ну и, конечно, с пользой для бизнеса и для души.

Эрик Парслоу Мелвилл Лидхем

Коучинг и наставничество.Практические методы обучения и развития

За последние 15 лет эта книга стала настольным руководством для тех, кто занимается коучингом и наставничеством на индивидуальном, командном и организационном уровнях. Здесь вы найдете информацию обо всех видах коучинга и наставничества — чем они различаются и какие инструменты используют, чтобы добиться высочайшего результата. В третьем издании книги, обновленном и дополненном, отмечены все современные достижения и тенденции в сфере коучинга, включая супервайзинг, а также приведены примеры практического применения коучинга и наставничества в организациях. Вы узнаете, как обосновать необходимость инвестиций в коучинг и наставничество, как согласовать коучинг с общими задачами бизнеса, как доказать и оценить эффективность коучинга и его благотворное влияние на работу сотрудников. За последние 15 лет эта книга стала настольным руководством для тех, кто занимается коучингом и наставничеством на индивидуальном, командном и организационном уровнях. Здесь вы найдете информацию обо всех видах коучинга и наставничества — чем они различаются и какие инструменты используют, чтобы добиться высочайшего результата. В третьем издании книги, обновленном и дополненном, отмечены все современные достижения и тенденции в сфере коучинга, включая супервайзинг, а также приведены примеры практического применения коучинга и наставничества в организациях. Вы узнаете, как обосновать необходимость инвестиций в коучинг и наставничество, как согласовать коучинг с общими задачами бизнеса, как доказать и оценить эффективность коучинга и его благотворное влияние на работу сотрудников.

Патрик Кинг

Как не бояться выступать публично

Публичные выступления и презентации — одна из самых распространенных фобий, и это вполне объяснимо. Когда еще мы бываем настолько открыты и уязвимы? Но это необходимое зло во всех сферах нашей жизни, как профессиональной, так и личной. От презентаций в конференц-зале до уверенного общения с противоположным полом — ваши ораторские навыки позволят вам выйти на новый уровень и добиться того, чего вы хотите в жизни. Эта книга поможет избавиться от беспокойства и уверенно выступать на любой сцене, а также стать незабываемым и захватывающим спикером. Принципы, изложенные в ней, опираются на опыт лучших презентаторов в мире, от руководителей компаний и стендап-комиков до актеров. Публичные выступления и презентации — одна из самых распространенных фобий, и это вполне объяснимо. Когда еще мы бываем настолько открыты и уязвимы? Но это необходимое зло во всех сферах нашей жизни, как профессиональной, так и личной. От презентаций в конференц-зале до уверенного общения с противоположным полом — ваши ораторские навыки позволят вам выйти на новый уровень и добиться того, чего вы хотите в жизни. Эта книга поможет избавиться от беспокойства и уверенно выступать на любой сцене, а также стать незабываемым и захватывающим спикером. Принципы, изложенные в ней, опираются на опыт лучших презентаторов в мире, от руководителей компаний и стендап-комиков до актеров.

Роб Янг

Уверенность в себе. Умение контролировать свою жизнь

Эта книга вобрала в себя самое лучшее, что есть в когнитивной, спортивной и позитивной психологии, нейролингвистическом программировании и других научных направлениях, изучающих поведение человека. Ее автор, психолог и наставник доктор Роб Янг видит свою задачу в том, чтобы помочь своим читателям добиться устойчивой и глубокой уверенности в себе в любой ситуации. Второе издание этой книги-бестселлера, полностью переработанное и по содержанию, и по форме, включает больше приемов, а также несколько новых глав о том, как уверенно управлять конфликтами, уверенно заниматься своим здоровьем, уверенно вести себя на свидании и уверенно добиваться своих целей в жизни. Описанные в книге методы помогут вам очень быстро совладать с собой в непростых ситуациях. Усвоив уроки этой книги, вы сможете сделать свою жизнь такой, какой на самом деле хотели бы ее видеть. Эта книга вобрала в себя самое лучшее, что есть в когнитивной, спортивной и позитивной психологии, нейролингвистическом программировании и других научных направлениях, изучающих поведение человека. Ее автор, психолог и наставник доктор Роб Янг видит свою задачу в том, чтобы помочь своим читателям добиться устойчивой и глубокой уверенности в себе в любой ситуации. Второе издание этой книги-бестселлера, полностью переработанное и по содержанию, и по форме, включает больше приемов, а также несколько новых глав о том, как уверенно управлять конфликтами, уверенно заниматься своим здоровьем, уверенно вести себя на свидании и уверенно добиваться своих целей в жизни. Описанные в книге методы помогут вам очень быстро совладать с собой в непростых ситуациях. Усвоив уроки этой книги, вы сможете сделать свою жизнь такой, какой на самом деле хотели бы ее видеть.

Мелисса Дэвис

Полное руководство по переговорам. Пять шагов для создания долгосрочного партнерства

Правильно проведенные переговоры ведут к устойчивым партнерским отношениям, помогают обеим сторонам достичь более высоких целей, чем они могли бы достичь в одиночку, и позволяют компаниям избегать конфликтов. В этой книге описан простой и эффективный метод ведения переговоров как лично, так и виртуально. Автор предлагает испытанный и проверенный пятиэтапный процесс переговоров по долгосрочным соглашениям с примерами из наилучшей практики, контрольными примерами и инструментами. Это полностью практическое руководство отражает более чем 25-летний опыт автора по ведению переговоров в различных ситуациях. Цель его — дать вам уверенность в ведении переговоров по любому контракту или соглашению, независимо от их масштаба. Используя подход, ориентированный на решение, который сосредоточен на предпочтительных результатах, а не на конфликтах, и на том, чтобы задавать вопросы и слушать другую сторону, а не пытаться убедить или навязать свою игру, эта прагматичная книга поможет вам создать свой профиль как этичного и уважаемого участника переговоров. От контекстуального анализа и подготовки к достижению цели до осознания важности коммуникации и создания предложения, она рассматривает теорию и четко описывает навыки, необходимые для влияния на результат и реализацию любых переговоров. Правильно проведенные переговоры ведут к устойчивым партнерским отношениям, помогают обеим сторонам достичь более высоких целей, чем они могли бы достичь в одиночку, и позволяют компаниям избегать конфликтов. В этой книге описан простой и эффективный метод ведения переговоров как лично, так и виртуально. Автор предлагает испытанный и проверенный пятиэтапный процесс переговоров по долгосрочным соглашениям с примерами из наилучшей практики, контрольными примерами и инструментами. Это полностью практическое руководство отражает более чем 25-летний опыт автора по ведению переговоров в различных ситуациях. Цель его — дать вам уверенность в ведении переговоров по любому контракту или соглашению, независимо от их масштаба. Используя подход, ориентированный на решение, который сосредоточен на предпочтительных результатах, а не на конфликтах, и на том, чтобы задавать вопросы и слушать другую сторону, а не пытаться убедить или навязать свою игру, эта прагматичная книга поможет вам создать свой профиль как этичного и уважаемого участника переговоров. От контекстуального анализа и подготовки к достижению цели до осознания важности коммуникации и создания предложения, она рассматривает теорию и четко описывает навыки, необходимые для влияния на результат и реализацию любых переговоров.

Питер Брегман Хауи Джейкобсон

Изменить других можно! Как помочь сотрудникам, друзьям и любимым расти и развиваться

Изменить людей невозможно, изменить можно только себя. Это распространенное мнение, как показывают авторы книги, оказывается в корне неверным. Умение вдохновлять окружающих и помогать им меняться к лучшему — не просто полезный талант, а важнейший профессиональный навык для лидеров разного уровня, от руководителей крупных компаний до школьных учителей. «Если вы действительно хотите кого-то изменить, сделайте так, чтобы он сам составил план действий. И пусть несет за него ответственность и защищает его. Люди с большей готовностью следуют собственному, пусть и не идеальному, плану, чем чужому, каким бы совершенным он ни был. А если их план не сработает? Тогда можно предложить им помощь в совместной разработке нового подхода, потому что они будут видеть в вас союзника, а не критика». Как побудить конфликтных сотрудников работать в команде? Как раскрыть потенциал неуверенного в себе человека во благо общего дела, поддержать партнера, помочь избавиться от ложных убеждений и стать счастливее? Бизнес-коуч номер один в мире Питер Брегман и его коллега Хауи Джейкобсон уверены, что этого можно достичь за четыре шага: сначала превратиться из критика в союзника, вместе определить желаемый результат и возможности для его достижения, а затем выстроить подробный план. Прочитав их книгу, вы узнаете, как действовать, чтобы добиться доверия родственников, коллег и партнеров, внушить им уверенность в себе и помочь измениться к лучшему. «Очень важно сохранять искреннюю заинтересованность, а не просто следовать пунктам процесса. Если вам действительно интересно — как шестилетнему ребенку с широко открытыми глазами, для которого мир все еще удивителен и прекрасен, — то процесс будет естественным и для вас, и для вашего партнера. Если же вы попытаетесь „изобразить“ любопытство, он обязательно почувствует, что на самом деле вам все равно». Изменить людей невозможно, изменить можно только себя. Это распространенное мнение, как показывают авторы книги, оказывается в корне неверным. Умение вдохновлять окружающих и помогать им меняться к лучшему — не просто полезный талант, а важнейший профессиональный навык для лидеров разного уровня, от руководителей крупных компаний до школьных учителей. «Если вы действительно хотите кого-то изменить, сделайте так, чтобы он сам составил план действий. И пусть несет за него ответственность и защищает его. Люди с большей готовностью следуют собственному, пусть и не идеальному, плану, чем чужому, каким бы совершенным он ни был. А если их план не сработает? Тогда можно предложить им помощь в совместной разработке нового подхода, потому что они будут видеть в вас союзника, а не критика». Как побудить конфликтных сотрудников работать в команде? Как раскрыть потенциал неуверенного в себе человека во благо общего дела, поддержать партнера, помочь избавиться от ложных убеждений и стать счастливее? Бизнес-коуч номер один в мире Питер Брегман и его коллега Хауи Джейкобсон уверены, что этого можно достичь за четыре шага: сначала превратиться из критика в союзника, вместе определить желаемый результат и возможности для его достижения, а затем выстроить подробный план. Прочитав их книгу, вы узнаете, как действовать, чтобы добиться доверия родственников, коллег и партнеров, внушить им уверенность в себе и помочь измениться к лучшему. «Очень важно сохранять искреннюю заинтересованность, а не просто следовать пунктам процесса. Если вам действительно интересно — как шестилетнему ребенку с широко открытыми глазами, для которого мир все еще удивителен и прекрасен, — то процесс будет естественным и для вас, и для вашего партнера. Если же вы попытаетесь „изобразить“ любопытство, он обязательно почувствует, что на самом деле вам все равно».

Роберта Чински Мэтьюсон

7 правил ведения сложных разговоров с коллегами и начальством

Успешный диалог начинается и заканчивается изменением темы разговора. Признавая, что для достижения значимых результатов требуются два человека, автор описывает, что должен сделать каждый участник для достижения наилучшего возможного результата. Используя примеры из повседневных рабочих ситуаций, эта книга предлагает рекомендации, как создать правильные условия для содержательного обсуждения. Автор выделяет семь ключевых принципов, которые позволяют обеим сторонам глубже понять, о чем может думать другой человек, и помогают более четко сформулировать свою точку зрения. Эти принципы — уверенность, ясность, сострадание, любопытство, компромисс, доверие, смелость. Книга включает советы от тех, кто был в этих ситуациях и преуспел, примеры сценариев продуктивных бесед, а также анализ уроков, извлеченных из неудачных разговоров. Читатели узнают, как подготовиться к диалогу, начать его и управлять потенциально сложным обменом словами, который обычно происходит на работе, и придут к пониманию того, что для любого разговора должны быть задействованы обе стороны. Успешный диалог начинается и заканчивается изменением темы разговора. Признавая, что для достижения значимых результатов требуются два человека, автор описывает, что должен сделать каждый участник для достижения наилучшего возможного результата. Используя примеры из повседневных рабочих ситуаций, эта книга предлагает рекомендации, как создать правильные условия для содержательного обсуждения. Автор выделяет семь ключевых принципов, которые позволяют обеим сторонам глубже понять, о чем может думать другой человек, и помогают более четко сформулировать свою точку зрения. Эти принципы — уверенность, ясность, сострадание, любопытство, компромисс, доверие, смелость. Книга включает советы от тех, кто был в этих ситуациях и преуспел, примеры сценариев продуктивных бесед, а также анализ уроков, извлеченных из неудачных разговоров. Читатели узнают, как подготовиться к диалогу, начать его и управлять потенциально сложным обменом словами, который обычно происходит на работе, и придут к пониманию того, что для любого разговора должны быть задействованы обе стороны.

Симон Герман

Скрытые чемпионы — новые правила игры в век Китая

Почему экспорт Германии в расчете на душу населения в 2 раза больше, чем во Франции, в 4 раза больше, чем в США, и в 6 раз больше, чем в России? Дело не в мощи крупных, известных компаний. Успех немецкого экспорта связан с деятельностью скрытых чемпионов — малоизвестных средних компаний. Скрытые чемпионы стремятся быть лучшими в своем деле, они сочетают узкую специализацию с глобализацией и удерживают лидирующее положение на мировом рынке. Однако скрытые чемпионы столкнулись с новыми вызовами времени. Жесткая конкуренция со стороны Китая привела к тому, что многие сферы деятельности пришлось перенести именно в Китай, занимающий лидирующее положение на разнообразных рынках. Немецкие скрытые чемпионы уже открыли более 2000 фабрик в Китае, но этого оказалось недостаточно. Другие этапы цепочки создания стоимости, такие как исследования и разработки, следует также перенести в Китай. Скрытые чемпионы — высокоинновационные компании. Однако дигитализация создает для них новые трудности. Кроме того, скрытым чемпионам предстоит привлечь и удержать квалифицированных, лояльных сотрудников из разных стран. Для российского среднего бизнеса скрытые чемпионы — идеальный пример для подражания в том, что касается оптимальной стратегии и стабильного успеха в век доминирования Китая. Почему экспорт Германии в расчете на душу населения в 2 раза больше, чем во Франции, в 4 раза больше, чем в США, и в 6 раз больше, чем в России? Дело не в мощи крупных, известных компаний. Успех немецкого экспорта связан с деятельностью скрытых чемпионов — малоизвестных средних компаний. Скрытые чемпионы стремятся быть лучшими в своем деле, они сочетают узкую специализацию с глобализацией и удерживают лидирующее положение на мировом рынке. Однако скрытые чемпионы столкнулись с новыми вызовами времени. Жесткая конкуренция со стороны Китая привела к тому, что многие сферы деятельности пришлось перенести именно в Китай, занимающий лидирующее положение на разнообразных рынках. Немецкие скрытые чемпионы уже открыли более 2000 фабрик в Китае, но этого оказалось недостаточно. Другие этапы цепочки создания стоимости, такие как исследования и разработки, следует также перенести в Китай. Скрытые чемпионы — высокоинновационные компании. Однако дигитализация создает для них новые трудности. Кроме того, скрытым чемпионам предстоит привлечь и удержать квалифицированных, лояльных сотрудников из разных стран. Для российского среднего бизнеса скрытые чемпионы — идеальный пример для подражания в том, что касается оптимальной стратегии и стабильного успеха в век доминирования Китая.

Павел Безручко

Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц

У первых лиц — генеральных директоров или вице-президентов компаний — нет времени на анализ лишней информации и распутывание витиеватых рассуждений. Их рабочий день расписан поминутно. К сожалению, лишь очень немногие из нас умеют излагать свои мысли так, как того требуют первые лица, — коротко, ясно, «без воды». А ведь от умения правильно выстроить логику своего предложения или структурировать отчет может зависеть успех вашего проекта или даже ваша карьера. Прочитав эту книгу, вы узнаете о том, каковы особенности первых лиц. Научитесь правильно формулировать цель своего обращения «наверх». Сможете создать структуру документа и написать текст, работающий на достижение этой цели. Вы научитесь писать кратко. И удивитесь тому, как часто ваши отчеты и предложения будут встречать понимание и согласие. У первых лиц — генеральных директоров или вице-президентов компаний — нет времени на анализ лишней информации и распутывание витиеватых рассуждений. Их рабочий день расписан поминутно. К сожалению, лишь очень немногие из нас умеют излагать свои мысли так, как того требуют первые лица, — коротко, ясно, «без воды». А ведь от умения правильно выстроить логику своего предложения или структурировать отчет может зависеть успех вашего проекта или даже ваша карьера. Прочитав эту книгу, вы узнаете о том, каковы особенности первых лиц. Научитесь правильно формулировать цель своего обращения «наверх». Сможете создать структуру документа и написать текст, работающий на достижение этой цели. Вы научитесь писать кратко. И удивитесь тому, как часто ваши отчеты и предложения будут встречать понимание и согласие.

Михаил Токовинин, Матвей Кардаш

Продажи людям. amoCRM от первого лица

Предприниматели — по-настоящему преданные идее люди. Именно поэтому они плохие продавцы. Каждому бизнесмену хочется, чтобы его продукт или сервис заметили без рекламы и продвижения, покупатели выстраивались в очередь и продажи случались сами собой. Увы, не только мечты помогают построить успешный бизнес. Книга Михаила Токовинина посвящена тому, как выстроить системные продажи, собрать эффективную команду продавцов и использовать лучшие современные приемы для создания базы лояльных клиентов. Автор опирается на личный опыт и делится кейсами из практики amoCRM — одного из лучших облачных сервисов для управления продажами. Токовинин объясняет, как приводить лиды к покупке, пользоваться воронками и другими инструментами продаж, применять манипуляции и правильно отказывать клиенту. Последние главы содержат рекомендации о том, как найти сотрудников, готовых работать системно, и как делегировать продажи без риска провала. Книга поможет выстроить отдел продаж в компании с нуля. Предприниматели — по-настоящему преданные идее люди. Именно поэтому они плохие продавцы. Каждому бизнесмену хочется, чтобы его продукт или сервис заметили без рекламы и продвижения, покупатели выстраивались в очередь и продажи случались сами собой. Увы, не только мечты помогают построить успешный бизнес. Книга Михаила Токовинина посвящена тому, как выстроить системные продажи, собрать эффективную команду продавцов и использовать лучшие современные приемы для создания базы лояльных клиентов. Автор опирается на личный опыт и делится кейсами из практики amoCRM — одного из лучших облачных сервисов для управления продажами. Токовинин объясняет, как приводить лиды к покупке, пользоваться воронками и другими инструментами продаж, применять манипуляции и правильно отказывать клиенту. Последние главы содержат рекомендации о том, как найти сотрудников, готовых работать системно, и как делегировать продажи без риска провала. Книга поможет выстроить отдел продаж в компании с нуля.

Ольга Демьянова

Быстрые и эффективные шаги к цели. Практикум для тех, кто хочет изменить свою жизнь

Как поставить перед собой цель и достичь ее, не бросив на полпути? Как получать удовольствие на пути к успеху и не откладывать жизнь на потом, пока все задачи не будут выполнены? И как решиться на перемены в условиях неопределенности? Всему этому можно научиться, уверена Ольга Демьянова. В своей книге-практикуме она делится с читателями методами, стратегиями и инструментами, которые помогут грамотно ставить цели и достигать их. Речь пойдет о разных сферах человеческой жизни — от состояния здоровья, внешнего вида и карьеры до взаимоотношений с близкими людьми. Автор предлагает выполнять упражнения по ходу чтения, поэтому вам понадобится ручка, а вести записи можно прямо в книге — для этого на страницах предусмотрено специальное место. Вы узнаете, как разговаривать с людьми, чтобы достигать желаемого результата; оцените свои ресурсы, компетенции и возможности для роста; научитесь обращаться с личными финансами и заботиться о себе не из чувства долга; узнаете, как можно качественно отдыхать — интеллектуально, физически и эмоционально, — а затем полными сил возвращаться к работе с энтузиазмом. Эта книга пригодится всем, кто хочет перемен и ищет поддержки, чтобы совершить первые шаги к своим целям, какими бы они ни были. Как поставить перед собой цель и достичь ее, не бросив на полпути? Как получать удовольствие на пути к успеху и не откладывать жизнь на потом, пока все задачи не будут выполнены? И как решиться на перемены в условиях неопределенности? Всему этому можно научиться, уверена Ольга Демьянова. В своей книге-практикуме она делится с читателями методами, стратегиями и инструментами, которые помогут грамотно ставить цели и достигать их. Речь пойдет о разных сферах человеческой жизни — от состояния здоровья, внешнего вида и карьеры до взаимоотношений с близкими людьми. Автор предлагает выполнять упражнения по ходу чтения, поэтому вам понадобится ручка, а вести записи можно прямо в книге — для этого на страницах предусмотрено специальное место. Вы узнаете, как разговаривать с людьми, чтобы достигать желаемого результата; оцените свои ресурсы, компетенции и возможности для роста; научитесь обращаться с личными финансами и заботиться о себе не из чувства долга; узнаете, как можно качественно отдыхать — интеллектуально, физически и эмоционально, — а затем полными сил возвращаться к работе с энтузиазмом. Эта книга пригодится всем, кто хочет перемен и ищет поддержки, чтобы совершить первые шаги к своим целям, какими бы они ни были.

Мурат Тургунов

Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов

Откуда брать клиентов? Есть два пути: переманить их у конкурентов или вырастить новых. Второй вариант очень долгий, дорогой и рискованный. Остается первый — начать войну за клиентов. И в этой войне партизанские методы продаж приносят наибольшую прибыль быстрее всего. В условиях жесткой конкурентной борьбы продавцу постоянно нужно осваивать новые методы работы — и чем необычнее они будут, тем больше прибыли принесут. Особенности Автор делится собственной методикой низкобюджетного повышения продаж. Прочитав эту книгу, вы научитесь проводить конкурентную разведку, выходить на лиц, принимающих решения, и проводить с ними переговоры, правильно себя позиционировать, а также настолько усовершенствуете свои навыки продавца, что каждый из переманенных у конкурента клиентов приведет к вам еще нескольких. Книга бесценна для каждого менеджера по продажам, который не живет в иллюзиях и не ждет, пока клиенты сами к нему придут. Откуда брать клиентов? Есть два пути: переманить их у конкурентов или вырастить новых. Второй вариант очень долгий, дорогой и рискованный. Остается первый — начать войну за клиентов. И в этой войне партизанские методы продаж приносят наибольшую прибыль быстрее всего. В условиях жесткой конкурентной борьбы продавцу постоянно нужно осваивать новые методы работы — и чем необычнее они будут, тем больше прибыли принесут. Особенности Автор делится собственной методикой низкобюджетного повышения продаж. Прочитав эту книгу, вы научитесь проводить конкурентную разведку, выходить на лиц, принимающих решения, и проводить с ними переговоры, правильно себя позиционировать, а также настолько усовершенствуете свои навыки продавца, что каждый из переманенных у конкурента клиентов приведет к вам еще нескольких. Книга бесценна для каждого менеджера по продажам, который не живет в иллюзиях и не ждет, пока клиенты сами к нему придут.