Gulliver: Школа стиля

Лето пролетает быстро, и о школьной форме лучше позаботиться уже сейчас. Gulliver предлагает сразу несколько направлений школьной моды. Но каждое из них отличают функциональность, качество и стиль.

Будущие первоклассники ждут торжест­венную линейку с воодушевлением и надеждой на счастливую встречу с добрым учителем и одноклассниками. Младшие школьники, уже познавшие тяжесть ранца, с меньшим волнением готовятся к первому учебному дню, но все же охотно собирают в стопку новенькие тетради и пахнущие типографской краской учебники. Ученики средней и старшей школы, которым сложнее других входить в режим «по будильнику» и менять свободные шорты с безразмерной толстовкой на строгий костюм, второпях собирают рюкзак накануне вечером и готовятся к встрече с друзьями, которая для них всегда радостна и приятна. Но какой бы ни была мотивация детей в новом учебном году, главное — взрослеть и развиваться, быть в гармонии с собой, ощущать плечо друга и поддержку родителей.

Для того чтобы учебный процесс доставлял удовольствие и способствовал обретению знаний, школьники каждой возрастной группы должны чувствовать себя максимально комфортно и соответственно внутреннему мироощущению. Базовый ассортимент — основа школьного гардероба детей всех возрастов. Fashion — нарядная коллекция, созданная специально для младших школьников. Casual идеально подходит подросткам, предпочитающим строгой классике удобный спортивный стиль. Кроме того, в коллекции присутствует верхняя одежда, комплекты для занятий физкультурой и спортом, оригинальные рюкзаки, аксессуары, модная и комфортная обувь.

Коллекция одежды для школы сезона — 2022…2023 выполнена в лучших традициях Gulliver. Качественные и практичные материалы, современный крой, стильные и лаконичные решения в дизайне делают школьную линейку привлекательной и достойной внимания. Верхняя одежда из тканей в крупную черно-белую клетку создает красивый цветовой и фактурный контраст, подчеркивает яркий и неординарный образ школьника.

Casual

Демократичный повседневный стиль лучше других отражает дух времени. Конечно, некоторые подростки отдают предпочтение классике, но все же большинство из них выбирают удобные, привычные, практичные вещи. Дизайнеры Gulliver создали коллекцию Casual в максимальном соответствии с дресс-кодом учебных заведений. В этой линейке преобладают изделия из комфортного трикотажа и экокожи в синем и черном цвете. Модный крой и стильное оригинальное оформление, построенное на четкой графике шрифтовых принтов, способствуют формированию ярких, интересных, неформальных образов, идеально подходящих детеям средней и старшей школы.

Basic

В этой коллекции присутствуют главные составляющие делового образа ученика. Строгие, скромные, элегантные брюки, сорочки, пиджаки, юбки, блузки, платья идеально гармонируют друг с другом, а также красиво взаимо­действуют с элементами одежды из линейки Fashion ASHION и Casual. Все изделия базовой коллекции выполнены в размерном ряду 122…170 в трех основных цветах: синем, сером, черном.

Fashion

Направление Fashion создано специально для первоклашек и учеников младшей школы. Когда все только начинается, школьников и их родителей волнует каждая мелочь. Естественно, школьная форма — предмет тщательного анализа, подбора, обсуждения, продумывания деталей. В этом возрасте детям как никогда хочется выглядеть нарядно.

В линейке Fashion девочки увидят много блузок с рюшами, кружевом, бантами и другими декоративными элементами, подчеркивающими торжественность момента. Цветовая гамма блузок: белый, молочный, нежно-розовый, воздушно-голубой и благородные материалы: поплин, шифон, кружево — способствуют созданию красивых и элегантных образов ученицы. Основные предметы школьного гардероба: юбки, сарафаны, платья — выполнены в трех основных цветах, соответствующих дресс-коду: синий, серый, черный.

Sport

По традиции, линия Sport включает основные предметы одежды для занятий физкультурой и спортом. Футболку, толстовку, шорты, брюки можно комплектовать между собой в зависимости от температуры воздуха в зале или на улице. Хлопковый бренди­рованный мешок способствует аккуратному хранению физкультурной формы в школе и дома.

Рюкзаки

Рюкзак — предмет особой гордости ученика, а значит, важно ответственно и внимательно выбирать этот аксессуар. Если школьную форму родители иногда могут приобрести без участия детей, то рюкзак ребенок выбирает сам, тщательно анализируя его главные характеристики. Дизайн, размер, вес, материал, количество карманов внутри и снаружи — при выборе рюкзака все имеет значение. К счастью, в школьной коллекции Gulliver есть рюкзаки на любой вкус, пол и возраст. Формованные, со специаль­ной ортопедической спинкой для сохранения здоровой осанки рекомендованы детям младшей школы. Мягкие, пластичные, выполненные из влагостойкой плащовки больше подойдут старшеклассникам. Каждый рюкзак оснащен регулирующимися лямками и свето­отражающими элементами, способствующими безопасности детей в темное время суток.

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