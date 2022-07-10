Планы на лето: посетить стоматолога

Предстоящие июль-август — время, идеальное не только для отдыха. Это самый подходящий период сделать то, что по разным причинам откладывал весь год.

Например, записаться на профилактический осмотр к стоматологу. Не стоит доводить ситуацию до того, когда уже потребуется длительное и дорогостоящее лечение. Гораздо удобнее регулярно проходить осмотр, чтобы быстро устранять проблемы по мере их возникновения. Об этом напомнила Ирина Стрелкова, директор сети семейных центров стоматологий «Mira».

Я рекомендую раз в год проходить так называемый чек-ап, который включает снимок на современном 3D-томографе, — говорит Ирина Стрелкова. — Визит не зай­мет много времени, максимум полчаса вместе с описанием снимка и консультацией доктора. Отмечу, что процедура абсолютно безопасна.

Чем диагностика на томографе принципиально отличается от обычного осмотра у врача и снимков отдельных зубов? С помощью оборудования специалист получает точный и качественный снимок. Он позволяет полностью увидеть состояние зубов, выявить все существующие скрытые проб­лемы, воспалительные процессы, которые пока не дали знать о себе. Причем не только стоматологические, но и те, с которыми необходимо обратиться, например, к отоларингологу.

После того как проблема будет диагностирована, специалисты клиники подробно расскажут о вариантах лечения и подберут оптимальный по стоимости. Получив снимок, доктор расскажет о масштабах предстоящей работы, поэтому уже на начальном этапе можно спланировать бюджет.

Летние каникулы — удобный период и для того, чтобы заняться здоровьем ребенка. С сентября снова начнутся школа, кружки, секции, экзамены, и выкроить время на визит к врачу будет уже сложнее. Именно сейчас есть возможность без спешки решить какие-то серьезные проблемы, посетить ортодонта.

Встреча с доктором вовсе не испортит отпускное настроение ни малышу, ни подростку. Уровень детской стоматологии сегодня такой, что прием у врача превращается в развлечение и отчасти развивающее занятие. Ребенок не просто не боится — он идет в кабинет врача с интересом. Такое отношение формируется благодаря сервису клиники, профессионализму и обаянию специалистов, а также возможностям современной анестезии. Все препараты здесь только высокого качества и гарантированно безопасные.

Лечение зубов, уход за ними всегда были достаточно дорогими процедурами. Чем серьезнее проблема, тем выше расходы. На стоимость влияют качество материалов, возможности оборудования, уровень сервиса. Сегодняшняя ситуация с валютными скачками, уходом с рынка ряда зарубежных поставщиков неизбежно скажется на ценах. Уже сейчас понятно, что ощутимо вырастет стоимость зубопротезирования. Но клиника идет навстречу своим клиентам и предлагает оплатить процедуры в рассрочку. Вы можете оформить договор с банком-партнером на 4…6…10 месяцев или на 1 год. Оплата без процентов и без первоначального взноса.

Что очень удобно — если процесс лечения длительный и займет несколько недель, цену на услуги клиники можно зафиксировать. Дело в том, что экономическая ситуация в стране сейчас непростая, и давать прогнозы даже на ближайшие месяцы сложно. Но, как поясняет Ирина Стрелкова, после того как расписан план лечения и начались процедуры, стоимость для пациента останется на том же уровне, как и тогда, когда он обратился в стоматологию.

Не нужно бояться рассрочки. Схема платежей абсолютно прозрачная, нет скрытых процентов или каких-то иных уловок, — поясняет директор клиники. — Также после оплаты лечения вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть часть потраченных средств. Сделать это несложно: наши администраторы подготовят все необходимые подтверждающие документы.







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