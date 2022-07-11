Группа компаний «Арсенал» запустила продажу квадроциклов и багги марки HISUN

В июне 2022 года в Красноярске начал свою работу официальный дилер марки HISUN. В салоне на Авиаторов, 4а представлен полный модельный ряд квадроциклов.

Квадроциклы и багги этого китайского бренда являются лидерами продаж во многих странах мира — Америке, Мексике, Швеции, Германии, Великобритании.

Отличительными особенностями квадроциклов марки стала ценовая доступность при хорошем оснащении уже в базовой комплектации.

Так за аппарат с объёмом двигателя 550 см³ оснащённый линзованной оптикой, передним и задним багажником, металлическим бампером, защитой рук, повортниками и зеркалами вы отдадите всего 748 000 рублей и бонусом получите 2 года гарантии с обслуживанием в официальном сервисном центре бренда.

И уже сейчас доступны к заказу багги HISUN, которые специализируются не только на прогулочной, но и на хозяйственной и даже экстремальной эксплуатации.

Увидеть же полный модельный ряд багги в шоуруме на Авиаторов, 4а можно будет уже после 15 июля.

Кроме того, в салоне представлена полная модельная и размерная линейка высокотехнологичной одежды для активного и экстремального отдыха российского бренда DRAGONFLY.

Познакомиться лично с брендом HISUN можно:

на Авиаторов, 4а

и на сайте

на страничке VK

Для информации: тел. 205-25-95

Для сообщений в мессенджер: 89398219665