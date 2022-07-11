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Группа компаний «Арсенал» запустила продажу квадроциклов и багги марки HISUN

Группа компаний «Арсенал» запустила продажу квадроциклов и багги марки HISUN
Иллюстрация: HISUN Красноярск

В июне 2022 года в Красноярске начал свою работу официальный дилер марки HISUN. В салоне на Авиаторов, 4а представлен полный модельный ряд квадроциклов.

#НОВОСТИ

Квадроциклы и багги этого китайского бренда являются лидерами продаж во многих странах мира — Америке, Мексике, Швеции, Германии, Великобритании.

Отличительными особенностями квадроциклов марки стала ценовая доступность при хорошем оснащении уже в базовой комплектации.

Так за аппарат с объёмом двигателя 550 см³ оснащённый линзованной оптикой, передним и задним багажником, металлическим бампером, защитой рук, повортниками и зеркалами вы отдадите всего 748 000 рублей и бонусом получите 2 года гарантии с обслуживанием в официальном сервисном центре бренда.

И уже сейчас доступны к заказу багги HISUN, которые специализируются не только на прогулочной, но и на хозяйственной и даже экстремальной эксплуатации.

HISUN в Красноярске

Увидеть же полный модельный ряд багги в шоуруме на Авиаторов, 4а можно будет уже после 15 июля.

Кроме того, в салоне представлена полная модельная и размерная линейка высокотехнологичной одежды для активного и экстремального отдыха российского бренда DRAGONFLY.

Познакомиться лично с брендом HISUN можно:

  • на Авиаторов, 4а
  • и на сайте
  • на страничке VK 

Для информации: тел. 205-25-95

Для сообщений в мессенджер: 89398219665

 

Автор: Юлия Тарабан
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