Фейерверк, оркестр и Бутусов, — как отметят День металлурга в Красноярске

Завтра, 16 июля, в Красноярске отметят День металлурга. По традиции для горожан запланирована большая праздничная программа.

В 20:00 на острове Татышев выступит филармонический русский оркестр с саундтреками к известным фильмам и рок-хитами. Затем запланирован выход рэпера Natanа. Хедлайнером прздничной программы станет рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Под занавес запустят праздничный фейерверк. Разноцветный салют начнется в 22:45 и продлится семь минут. Удобнее всего наблюдать за ним будет с острова Татышев, а также находясь на набережной у Вантового моста, с площади Мира и из Сквера энтузиастов за ТЦ «Красноярье». Красивый вид на фейерверк традиционно открывается с возвышенности — на часовне или возле памятника Дубенскому.

Отметим, концерт, посвященный Дню металлурга, организует компания РУСАЛ.