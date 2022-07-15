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В России составили «индекс шаурмы». Красноярск лидирует

В России составили «индекс шаурмы». Красноярск лидирует
Иллюстрация: Яндекс

Аналитики 2ГИС решили посчитать уровень российских зарплат…в шаурме. В эксперимент включили все города-миллионники. В итоге был получен «индекс шаурмы».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Данные о средней зарплате в Москве и городах-миллионниках были взяты в Росстате. Цены на продукт выяснили, проанализировав чеки 5790 заведений общепита страны.

Итак, в среднем на свою месячную зарплату москвичи могут купить 406 порций шаурмы.

На втором месте оказался Красноярск. Целых 319 порций можно приобрести на среднюю красноярскую зарплату. Следом разместились  Санкт-Петербург (302 порции), Екатеринбург (257 порций) и Челябинск (233 шаурмы).

Автор: Петр Савельев
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