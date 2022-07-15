В России составили «индекс шаурмы». Красноярск лидирует

Аналитики 2ГИС решили посчитать уровень российских зарплат…в шаурме. В эксперимент включили все города-миллионники. В итоге был получен «индекс шаурмы».

Данные о средней зарплате в Москве и городах-миллионниках были взяты в Росстате. Цены на продукт выяснили, проанализировав чеки 5790 заведений общепита страны.

Итак, в среднем на свою месячную зарплату москвичи могут купить 406 порций шаурмы.

На втором месте оказался Красноярск. Целых 319 порций можно приобрести на среднюю красноярскую зарплату. Следом разместились Санкт-Петербург (302 порции), Екатеринбург (257 порций) и Челябинск (233 шаурмы).