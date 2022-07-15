В Овсянке появится новый астафьевский центр и маяк

В Овсянке будут построены Национальный астафьевский центр, маяк и, возможно, причал для туристов, приезжающих на теплоходе.

Трехэтажное здание центра расположится на берегу Енисея. Набережную пока благоустраивать не спешат, чтобы сохранить естественное очарование этого места. Однако есть понимание: когда теплоходы начнут возить в центр туристов, потребуется причал. По словам Юлии Верхушиной, заместителя руководителя администрации губернатора края, изюминкой центра станет маяк.

Для нас очень важно, чтобы к столетию Виктора Петровича Астафьева мы создали не только центр, который будет точкой притяжения, но и превратили это место в удобное для туристов и комфортное для жителей Овсянки, — отметила Юлия Верхушина.

Добавим, проект центра находится в высокой степени проработки. Начать работы планируют в этом году. Первых посетителей планируют принять 1 мая 2024 года – в день столетия со дня рождения писателя.