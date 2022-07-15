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В Овсянке появится новый астафьевский центр и маяк

В Овсянке появится новый астафьевский центр и маяк
Иллюстрация: Kraskompas

В Овсянке будут построены Национальный астафьевский центр, маяк и, возможно, причал для туристов, приезжающих на теплоходе.

#НОВОСТИ

Трехэтажное здание центра расположится на берегу Енисея. Набережную пока благоустраивать не спешат, чтобы сохранить естественное очарование этого места. Однако есть понимание: когда теплоходы начнут возить в центр туристов, потребуется причал.  По словам Юлии Верхушиной, заместителя руководителя администрации губернатора края, изюминкой центра станет маяк.

Для нас очень важно, чтобы к столетию Виктора Петровича Астафьева мы создали не только центр, который будет точкой притяжения, но и превратили это место в удобное для туристов и комфортное для жителей Овсянки, — отметила Юлия Верхушина.

Добавим, проект центра находится в высокой степени проработки. Начать работы планируют в этом году. Первых посетителей планируют принять 1 мая 2024 года – в день столетия со дня рождения писателя.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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