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Какие кредиты пользовались популярностью в банке Уралсиб в первом полугодии 2022

Какие кредиты пользовались популярностью в банке Уралсиб в первом полугодии 2022
Иллюстрация: ДК

Новосибирская территориальная дирекция Банка Уралсиб во 2 квартале 2022 года выдала физлицам более 3,5 тысяч кредитов на сумму свыше 550 млн рублей.

#БИЗНЕС

Популярностью у клиентов пользовались все виды продуктов из кредитной линейки: потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты и автокредиты.

Во 2 квартале Банк Уралсиб несколько раз снижал ставки по программам ипотечного кредитования. Теперь минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 10,85% годовых. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми («Семейная ипотека») в Новосибирске составляет на уровне 5,69% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 6% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей. Кредиты в рамках программы «Ипотека с господдержкой» в Новосибирске предоставляются по действующей ставке 6,49% годовых при сумме кредита до 6 миллионов рублей включительно и 7% годовых при сумме кредита более 6 миллионов рублей.

Кроме того, Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, расширяет продуктовую линейку, одновременно увеличивая максимальный срок кредитования, улучшает кредитный процесс, обеспечивает рост партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Линейка удобных и выгодных продуктов, внимание к потребностям и запросам клиентов и оперативное принятие решений ­ – все это помогает нам формировать востребованные на рынке предложения и активно развивать бизнес по всем ключевым для банка направлениям», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

 
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июня 2022 года насчитывает 224 точки продаж, 1472 банкомата и 316 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

 

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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