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В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой

В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой
Иллюстрация: ДК

Основатель сети образовательных центров представила свою новую, уже вторую книгу в день юбилея.

#СВОЕ ДЕЛО

Презентация книги «Открой свой род» состоялась в доме-музее имени Юдина. Познакомиться с автором и ее второй книгой пришло около 100 человек. Наверное, впервые в истории книжных презентаций был заявлен дресс-код — красное и белое. И его придерживались практически все гости.

В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой 1

Зачем я написала эту книгу? На поверхности лежит ответ: «Чтобы оставить след в своей истории и дать потомкам информацию о ценностях и тех судьбах, которые привели в этот мир нас, наших детей и внуков. Показать все это через время». А еще — чтобы осознать взаимосвязи между поколениями и поблагодарить таким образом предков за жизнь. Понять, принять и простить все ошибки, которые мы совершили, и дальше жить в любви и гармонии, в своем неидеальном мире, с неидеальными характерами. Еще я хочу, чтобы те, кто будет читать эту книгу, задумались о своих корнях и поговорили с живыми родственниками, вспомнили ушедших», — это выдержка из предисловия автора к книге «Открой свой род».

На презентации Татьяна Андреева призналась, что также написала книгу для своей мамы, которая в этом году отметит восьмидесятилетие:

Мама стала полноправной героиней книги. Я написала ее вместе с ней. В диалоге, в разговорах о былом, когда мы перебирали воспоминания, как предметы в старой шкатулке с украшениями. Пуговички забавных встреч, брошки забытых обид и ссор, колечки подарков судьбы и сережки влюбленностей. Откуда-то появлялись цепочки диалогов из прошлого и старые браслетики семейных тайн…»

В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой 2

Редактором и бук-коучем книги выступила Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

В первой книге «Образовательные чудеса и стратегии» Татьяна Андреева открыла нам свой мир, во второй — свое сердце. Это очень смелая и искренняя книга. Рефлексируя идеальные ценности неидеальной семьи, Татьяна вынула немало скелетов из семейных шкафов. Но одновременно это книга, написанная из любви и о любви. Свою книгу Таня посвятила маме и сыновьям. Это приношение и послание в будущее одновременно», — отметила Юлия Чанчикова.

Заказать книгу можно здесь.

Автор: Петр Савельев
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