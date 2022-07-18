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Депутатам Красноярского края закупят технику для видеоблогинга

Депутатам Красноярского края закупят технику для видеоблогинга
Иллюстрация: Pinterest

Законодательное собрание края выставило конкурсную закупку техники для оборудования видеостудии.

#НОВОСТИ

Соответствующий лот опубликован на электронной площадке «РТС-Тендер». Назначение приобретаемой фото и видеотехники — запись обращений и поздравлений от депутатов, интервью, стендапов, — пояснили в пресс-службе парламента.  

Итак, какая техника вошла в спецификацию техзадания конкурсной закупки:

  • - штатив Sachtler System FSB 6 Mk II 75/2 CF MS — 433 тыс. рублей;
  • - объектив Canon EF M 55 200mm f/4.5 6.3 IS STM — 53 тыс. рублей;
  • - объектив Sony 24-105mm f/4 G OSS (SEL24105G) Sony — 203 тыс. рублей;
  • - телесуфлер — 78 тыс. рублей.

Итоговая цена — 767,5 тыс. рублей.

Автор: Петр Савельев
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