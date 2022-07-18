Депутатам Красноярского края закупят технику для видеоблогинга
Законодательное собрание края выставило конкурсную закупку техники для оборудования видеостудии.
Соответствующий лот опубликован на электронной площадке «РТС-Тендер». Назначение приобретаемой фото и видеотехники — запись обращений и поздравлений от депутатов, интервью, стендапов, — пояснили в пресс-службе парламента.
Итак, какая техника вошла в спецификацию техзадания конкурсной закупки:
- - штатив Sachtler System FSB 6 Mk II 75/2 CF MS — 433 тыс. рублей;
- - объектив Canon EF M 55 200mm f/4.5 6.3 IS STM — 53 тыс. рублей;
- - объектив Sony 24-105mm f/4 G OSS (SEL24105G) Sony — 203 тыс. рублей;
- - телесуфлер — 78 тыс. рублей.
Итоговая цена — 767,5 тыс. рублей.